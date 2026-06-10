به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه در دیدار میرمحمد مودی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با مرتضی ذاکریان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، آخرین وضعیت تأمین اعتبارات و روند تکمیل محور راهبردی ماهیرود ـ فراه افغانستان بررسی و بر تسریع اجرای این پروژه اثرگذار در توسعه تجارت و ترانزیت شرق کشور تأکید شد.
در این نشست، دو طرف با اشاره به اهمیت ژئواقتصادی مرز ماهیرود، تکمیل مسیر ترانزیتی ماهیرود ـ فراه را یکی از پروژههای کلیدی در توسعه مبادلات اقتصادی ایران و افغانستان عنوان کردند.
مرتضی ذاکریان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در این نشست، توسعه زیرساختهای حملونقل را از پیشنیازهای مهم رونق سرمایهگذاری و تجارت خارجی دانست و گفت: تکمیل محور ماهیرود ـ فراه علاوه بر تسهیل تبادلات تجاری، در تقویت جایگاه خراسان جنوبی در کریدورهای ترانزیتی منطقه و افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه تأثیرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی مرز ماهیرود افزود: این مرز طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین مبادی صادراتی شرق کشور تبدیل شده و تکمیل مسیر ارتباطی آن میتواند زمینهساز افزایش صادرات، کاهش هزینههای حملونقل و رونق فعالیتهای اقتصادی در منطقه شود.
میرمحمد مودی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی هم در این دیدار با اشاره به پیگیریهای ملی برای تکمیل این محور، اظهار داشت: مسیر ماهیرود ـ فراه به دلیل اتصال مستقیم به شبکه ترانزیتی افغانستان و کشورهای آسیای میانه، از ظرفیت ویژهای در حوزه صادرات، ترانزیت کالا و توسعه تجارت منطقهای برخوردار است.
وی افزود: با توجه به افزایش حجم تردد تجاری از مرز ماهیرود و جایگاه این مرز در مبادلات ایران و افغانستان، تکمیل زیرساختهای جادهای این مسیر میتواند تحولی جدی در اقتصاد مرزی و تسهیل حملونقل بینالمللی ایجاد کند.
مودی همچنین با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی پروژه، خاطرنشان کرد: با حمایت دولت و هماهنگی دستگاههای اجرایی، روند تکمیل این محور با جدیت دنبال میشود و بهرهبرداری از آن میتواند نقش مؤثری در فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی شرق کشور داشته باشد.
در این دیدار همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای ملی برای تأمین اعتبارات پروژه و استمرار هماهنگی میان دستگاههای اجرایی به منظور تسریع در تکمیل محور ترانزیتی ماهیرود ـ فراه تأکید شد.
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