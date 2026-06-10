به گزارش خبرنگار مهر کتاب "قدمهایی کوچک در راهی بزرگ" شامگاه چهارشنبه با حضور جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه به خصوص دانشگاه کاشان در شهر کتاب کاشان رونمایی شد.
این کتاب توسط تقی شامخی رئیس اسبق دانشگاه کاشان در سالهای ۷۲ تا ۷۵ نگارش شده است که خاطرات نویسنده در برشهای خاصی از زندگی شخصی او به تحریر درآمده است.
کتاب "قدمهایی کوچک در راهی بزرگ" توسط انتشارات فرهنگ صبا چاپ و به قیمت ۴۵۰ هزار تومان برای علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی به بازار عرضه شده است.
در بخشهایی از این کتاب میخوانیم:
در شرایطی که هیچ تبادل نظری میان دوستان قدیمی وجود نداشت و همه به طور غربتی پراکنده بودند، در دنیای فردی خویش به دنبال یافتن انسجامی بودم که بتواند توضیح دهد چرا سازمان و اعضای آن و حتی صادقترین کسانی که انرژی و وقت بسیاری برای آرمانهای آن گذاشته بودند، به این بحرانها دچار شدند؟
آنچه بعدها به لحاظ بحرانهای ایدئولوژیک و تسویههای درونی به وجود آمد، حداقل در تحلیل نهاییاش تا حدودی به این زندگی بسته بازمیگردد که افراد درون سازمان داشتند. فرد در درون زندگی تنهایش، ممکن است سریعتر به ادعای خدایی دیدن هر چیز، یک اصل، یک دکترین، یک سازمان و حتی خودش برسد. به هر حال، دید انسان از واقعبینی بسیار فاصله میگیرد. بسیاری از مسائلی را که انسان در یک تبادل اجتماعی به سادگی متوجه میشود در شرایط زندگی مخفی باید در دنیای فردی و تنهایی خود آنان را حل و فصل کند.
نظر شما