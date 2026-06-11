کتاب مشهد بارکرسف در مشهداردهال رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه و در اولین مراسم سالگرد شهادت سردار موشکی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردار حاج محمدآقا جعفری و همسر شهیده اش فاطمه خانم اکبری و یادواره شهدای روستای باریکرسف در آستان مقدس امامزاده علی بن امام محمدباقر علیه السلام از کتاب "مشهد بارکرسف" رونمایی شد.

این کتاب که توسط مسلم محمودزاده به رشته تحریر درآمده مشتمل بر ۲۷۶ صفحه است که حاوی تاریخچه روستای باریکرسف به ویژه زمان حضور حضرت علی بن امام محمدباقر علیه السلام و همچنین روایت حضور رهبر شهید انقلاب حضرت ایت اله امام سیدعلی خامنه ای در شهریور سال ۹۵ و همچنین معرفی آثار و ابنیه ی روستا، آداب و رسوم و باورهای مرسوم و عامیانه روستا، گویشها،غذاهای محلی،بازی‌های بومی محلی قدیم، حرفه و مشاغل ، معرفی و زندگینامه شهدا ،فضلا و علمای باریکرسف و ذکر موقوفات بیان شده است.

ویراستاری و آماده سازی کتاب توسط انتشارات کوثریه کاشان، و طرح جلد اثر اقای محمدحسین محمودزاده باریکرسفی و تصاویر استفاده شده در کتاب نیز اثر اقای امیر انصاری باریکرسفی است.

همچنین کتاب مذکور یه تقریظ مجید زجاجی کاشانی استاد حوزه و دانشگاه رسیده است.

مسلم محمودزاده اهل روستای باریکرسف و در حال حاضر رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان را بر عهده دارند و این کتاب سومین تالیف نویسنده است که به گفته محمودزاده تالیف چهارم که در زمینه شهر خلاق معماری کاشان است در حال آماده سازی است.

از این نویسنده پیش‌تر کتاب گنجینه موقوفات حرم مشتمل بر شرح کامل موقوفات حرم مطهر حضرت علی بن امام محمدباقر علیه السلام و کتاب قطره ای از کرامات حضرت علی بن امام محمدباقر علیه السلام توسط ایشان تالیف و رونمایی شده است.