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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۹

از تماشای اولین نماهنگ انتقام ایران تا قدردانی از رزمندگان پای لانچرها

از تماشای اولین نماهنگ انتقام ایران تا قدردانی از رزمندگان پای لانچرها

در ادامه فعالیت مجموعه ها و مراکز فرهنگی برای تولید آثار موسیقایی مرتبط با جنگ تحمیلی رمضان ۲ نماهنگ جدید دیگر با نام های «امت واحده» و «الوعده وفا» پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، «امت واحده» و «الوعده وفا» عنوان ۲ نماهنگ تازه منتشر شده در حوزه جنگ تحمیلی رمضان هستند که طی روزهای گذشته هم زمان با تازه ترین تحولات منطقه ای در دسترس بینندگان قرار گرفته است.

نماهنگ «امت واحده» اثری با صدای امیر برومند مداح و نوحه خوان اهل بیت است که وی آن را به رزمندگان ایرانی پای لانچرها و رزمندگان لبنانی حاضر در میدان نبرد صهیونیست ها تقدیم کرده است.

نماهنگ «امت واحده» را اینجا ببینید.

«الوعده وفا» هم عنوان دیگر اثر تصویری تازه منتشر شده است که هم زمان با حضور رزمندگان در میدان نبرد با صهیونیست ها با صدای ابوذر بیوکافی نوحه خوان و ذاکر اهل بیت (ع) پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

در توضیح این نماهنگ حماسی آمده است: «اولین نماهنگ انتقام ایران زمین سهم حاج ابوذر بیوکافی شد. محکم بزن را این شب ها زیاد خواهید شنید و بی تردید ما از مجرمان انتقام می گیریم.»

نماهنگ «الوعده وفا» را اینجا ببینید.

«ممنون اسپانیا»، «ابرقدرت ایرانه»، با صدای امیر برومند، «لبیک» با صدای محمدحسین حدادیان، «برادر عرب» با صدای محسن عراقی، «داش مجید ایول» با بهره مندی از هوش مصنوعی، «ایران جزاک الله» با صدای مهدی رسولی، «پرچم بالا» با صدای گروه های سرود «نور مشکات»، «فطرس»، «ایران» با صدای حسام الدین سراج، «غریق» با صدای مهدی رعنایی و «اتاق فکر یهود» با صدای حسن عطایی از جمله آثار صوتی و تصویری بودند که طی روزهای اخیر در دسترس مخاطبان قرار گرفته اند.

کد مطلب 6855815
علیرضا سعیدی

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