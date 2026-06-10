به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در حاشیه نشست مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز این فرصت فراهم شد تا از نزدیک در جریان اقدامات و فعالیتهای معاونت علمی در دوران جنگ و روند پیشبرد برنامههای حوزه فناوری و اقتصاد دانشبنیان قرار بگیریم.
وی افزود: کمیسیون آموزش مجلس در حوزههای مختلف از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی و شرکتهای دانشبنیان دغدغههای جدی دارد و یکی از محورهای اصلی این نشست نیز بررسی خسارات واردشده به بخش فناوری کشور در جنگ اخیر بود.
جبران خسارات زیستبوم علم و فناوری با مشارکت پنج بانک
منادی سفیدان با اشاره به آسیبهای وارد شده به برخی زیرساختها و مراکز مهم کشور گفت: در جریان جنگ اخیر، تعدادی از مراکز و نقاط مهم کشور دچار خسارت شدند؛ با حمایت معاونت علمی برای جبران این آسیبها، ۱۳همت منابع مالی از سوی پنج بانک تأمین شده است.
وی تأکید کرد: این اقدام میتواند نقش مهمی در بازسازی ظرفیتهای علمی، فناورانه و دانشبنیان کشور ایفا کند و زمینه بازگشت سریعتر مجموعههای آسیبدیده به چرخه فعالیت را فراهم سازد.
شتابگیری پروژههای هوش مصنوعی در کشور
رئیس کمیسیون آموزش مجلس یکی دیگر از محورهای مورد بررسی در این نشست را توسعه فناوریهای نوظهور عنوان کرد و گفت: روند اجرای برنامههای مرتبط با هوش مصنوعی در کشور با سرعت بیشتری در حال پیگیری است و این موضوع نشاندهنده عملکرد فعال معاونت علمی در حوزه فناوریهای راهبردی است.
وی افزود: توسعه زیرساختها و کاربردهای هوش مصنوعی میتواند نقش تعیینکنندهای در افزایش توان رقابتی کشور در عرصه فناوریهای پیشرفته داشته باشد.
منادی سفیدان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نخبگان اشاره کرد و گفت: مهاجرت نخبگان لزوماً پدیدهای منفی نیست، زیرا بسیاری از نخبگان ایرانی در خارج از کشور رشد علمی و حرفهای پیدا کردهاند و میتوانند با بازگشت به کشور نقش مؤثری در توسعه ملی ایفا کنند.
وی افزود: در این نشست، موضوع تسهیل بازگشت نخبگان مورد بررسی قرار گرفت و گزارش ارائهشده از سوی معاون علمی رئیسجمهور در این زمینه، امیدبخش بود.
تأمین مسکن برای ۲ هزار نخبه، گامی در مسیر نگهداشت سرمایه انسانی
رئیس کمیسیون آموزش مجلس از برنامه تأمین مسکن برای نخبگان کشور نیز به عنوان یکی از اقدامات مهم یاد کرد و گفت: فراهم شدن مقدمات تأمین مسکن برای دو هزار نخبه، خبر بسیار خوبی برای جامعه نخبگانی کشور است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین دغدغههای نخبگان، موضوع مسکن است و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، این طرح بهزودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
رفع مشکلات مالی زیستبوم دانشبنیان در استانها
منادی سفیدان با اشاره به دغدغههای نمایندگان مجلس درباره وضعیت شرکتهای فناور و دانشبنیان در استانها گفت: اعضای کمیسیون آموزش مسائل و مشکلات مختلف حوزه فناوری در شهرستانها را مطرح کردند که بخش قابل توجهی از آنها به محدودیتهای مالی مربوط میشد.
وی افزود: معاون علمی رئیسجمهور در این نشست وعده داد که منابع مالی مورد نیاز این بخشها در آینده نزدیک تأمین شود تا زمینه رشد و توسعه شرکتهای دانشبنیان در سراسر کشور فراهم شود.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به حمایتهای رهبر معظم انقلاب از زیستبوم نوآوری کشور اظهار کرد: شکلگیری معاونت علمی و توسعه شرکتهای دانشبنیان ریشه در نگاه راهبردی و حمایتهای مستمر مقام معظم رهبری دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این حمایتها همچنان ادامه دارد و همین موضوع چشمانداز روشنی را پیش روی زیستبوم علم، فناوری و دانشبنیان کشور قرار داده است. امیدواریم مسیر توسعه اقتصاد دانشبنیان و فناوریهای پیشرفته در کشور با قدرت، شتاب و اثربخشی بیشتری ادامه یابد.
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