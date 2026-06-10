پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی در گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها همزمان با انعقاد اولین قرارداد بانکی تسهیلات قرض‌الحسنه ۵۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی مقاوم در شهرستان لنگرود، اظهار کرد: این دستاورد نتیجه تلاش‌های مستمر در راستای محرومیت‌زدایی و ارتقای سطح کیفی زندگی در مناطق روستایی است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان با تشریح جزئیات طرح تسهیلات جدید اظهار داشت: استان گیلان در مجموع ۹ هزار فقره تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن روستایی مقاوم سهمیه دارد که در مرحله اول، یک هزار و ۸۰۰ فقره آن به استان ابلاغ شده است.

وی افزود: خوشبختانه پس از ابلاغ، فرایند معرفی متقاضیان به بانک عامل آغاز شده و تاکنون ۲۱۶ نفر برای دریافت این تسهیلات معرفی شده‌اند.

دائمی با اشاره به انعقاد اولین قرارداد در شهرستان لنگرود، این رویداد را گامی مهم در جهت تسریع نوسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی در استان توصیف کرد و گفت: هدف اصلی این تسهیلات، کمک به ساخت مسکن‌هایی است که از مقاومت بالاتری در برابر حوادث طبیعی برخوردار بوده و ایمنی روستاییان را تضمین کند.

گیلان؛ الگویی در مقاوم‌سازی مسکن روستایی

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان به آمار چشمگیر مقاوم‌سازی مسکن روستایی در استان اشاره کرد و اعلام داشت: بیش از ۱۲۲ هزار واحد مسکن روستایی در استان گیلان تاکنون مقاوم‌سازی شده است.

وی با بیان اینکه این رقم معادل ۶۱ درصد از کل واحدهای مسکن روستایی استان است، خاطرنشان کرد: این شاخص، استان گیلان را در جایگاهی بالاتر از میانگین ۵۶ درصدی کشور قرار داده و نشان‌دهنده تعهد و عزم جدی استان در اجرای برنامه‌های مقاوم‌سازی است.

دائمی تأکید کرد: این پیشتازی، انگیزه مضاعفی برای ادامه روند نوسازی و مقاوم‌سازی با بهره‌گیری از تسهیلات جدید و همچنین اجرای سایر طرح‌های عمرانی و حمایتی در روستاها خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، شاهد تسریع روند جذب تسهیلات و افزایش واحدهای مقاوم‌سازی شده در سراسر استان باشیم.