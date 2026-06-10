به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان لرستان، اعلام کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع دسته‌جمعی در یکی از روستاهای تابعه شهرستان خرم‌آباد که ریشه در اختلافات شخصی سنوات گذشته داشت و موجبات ارعاب و نارضایتی اهالی منطقه شده بود، پلیس مقتدر شهرستان خرم‌آباد با هماهنگی دستگاه قضایی، برخورد با عاملان این ناامنی را در دستور کار فوری خود قرارداد.

بر اساس این گزارش، طرفین این درگیری در چندین مرحله با تیراندازی به‌سوی منازل یکدیگر، نظم و امنیت عمومی را مخدوش کرده بودند. در همین راستا، مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و طی یک عملیات منسجم، هماهنگ و ضربتی در ساعات اولیه بامداد، موفق شدند ۱۰ نفر از عوامل اصلی این نزاع را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

در بازرسی از محل اختفای متهمان، دوقبضه سلاح شکاری کشف شد، متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی و با صدور قرار قانونی، روانه زندان شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم، خط‌قرمز پلیس است، به هنجارشکنان، مخلان نظم عمومی و کسانی که بخواهند با رفتارهای قانون گریزانه آسایش شهروندان را سلب کنند، هشدار می‌دهد: پلیس بااقتدار کامل، اشراف اطلاعاتی دقیق و بدون هیچ‌گونه اغماضی، با هرگونه تحرکی که منجر به ناامنی شود، برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.