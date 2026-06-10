پلیس زن و مردی را دستگیر کرد که در شیراز دست شهروندی را بریده بودند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه حسین یاراحمدی،پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری زن و مردی خبر داد که با ورود مسلحانه به منزلی در شیراز، دست شاکی را قطع و متواری شده بودند.

یاراحمدی اظهار داشت: در راستای تدابیر فرمانده کل انتظامی در برخورد با جرایم خشن، این دو متهم که در سال گذشته با ورود به عنف و مسلحانه به منزل، اقدام به قطع کردن دست شاکی کرده و تحت تعقیب قضائی بودند، با هوشیاری کارآگاهان پلیس آگاهی شرق استان تهران در ورامین دستگیر شدند.

وی افزود: متهمان پس از سیر مراحل قانونی، تحت الحفظ به مراجع قضایی شیراز تحویل داده شدند.