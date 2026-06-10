به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر؛ مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال‌احمر در تشریح آخرین آمار خدمات درمانی ارائه‌شده به زائران حج تمتع، گفت: تاکنون ۱۹۹ هزار و ۹۴۴ خدمت درمانی در مراکز درمانی و بیمارستان‌های مستقر در شهرهای مکه، مدینه و صحرای عرفات به زائران ارائه شده است.

وی افزود: در این مدت ۷۲ هزار و ۶۵۰ مورد ویزیت عمومی و ۲۲ هزار و ۵۸۸ مورد ویزیت تخصصی و ۲۷ هزار و ۳۹۵ مورد خدمات پرستاری انجام شده است.

خالدی بیان کرد: همچنین ۷۶ هزار و ۸۱۱ نسخه دارویی برای زائران تجویز و تحویل شده است.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر با اشاره به مجموع مراجعات درمانی زائران گفت: در مجموع ۸۶ هزار و ۶۴۴ مورد ویزیت در مراکز درمانی ثبت شده که بخشی از آن در مکه و مابقی در مدینه انجام شده است.

وی از انتقال ۲۷۳ زائر به مراکز درمانی خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۴ نفر بستری هستند و عمده موارد بستری مربوط به بیماری‌های داخلی و اورژانس‌های قلبی است.

خالدی در پایان اعلام کرد: تاکنون ۵ مورد فوتی در میان زائران ثبت شده است.