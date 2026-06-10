به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از سیلوهای شرق استان با تأکید بر جایگاه بینظیر استان در دسترسی به بنادر شمال، از آن بهعنوان گرهگاه مهم زنجیره تأمین و امنیت غذایی کشور یاد کرد و بر بهرهمندی حداکثری از ظرفیت سیلوها، انبارهای راهبردی و بنادر خصوصی و دولتی برای پشتیبانی از شبکه توزیع سراسری تأکید نمود.
وی گفت: این استان از نظر امکانات لجستیکی و زیرساختهای انبارداری در مقیاس ملی از اولویت بالایی برخوردار است. بر این اساس، استفاده همزمان از ظرفیت بنادر، سیلوهای بخش دولتی و خصوصی و انبارهای راهبردی برای توسعه واردات و مدیریت پایدار زنجیره تأمین کشور ضروری خوانده شد.
محمد عبدوس مشاور عالی معاون وزیر جهاد کشاورزی در این راستا تصریح کرد: توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی یک ضرورت راهبردی است و افزایش ظرفیت نگهداری کالاهای اساسی ضمن تقویت ذخایر ملی، نقش مؤثری در پایداری زنجیره تأمین، ارتقای تابآوری شبکه توزیع و تحقق الزامات پدافند غیرعامل ایفا میکند.
وی همچنین دو طرح مهم مورد نیاز استان را برشمرد: نخست احداث مخازن ۲۰ هزار تنی ذخیرهسازی روغن در محوطه سیلوی نکا و دوم احداث یک سیلوی دولتی در غرب مازندران. مشاور عالی معاون وزیر بر تسریع در اجرای این زیرساختهای مرتبط با ذخیرهسازی کالاهای اساسی تأکید کرد.
مشاور عالی معاون وزیر جهاد کشاورزی با یادآوری نقش راهبردی مازندران در پشتیبانی از امنیت غذایی کشور تأکید کرد: ظرفیتهای بندری و ذخیرهسازی این استان باید بیش از گذشته در خدمت راهبرد ملی تأمین و توزیع کالاهای اساسی قرار گیرد و مازندران میتواند به یکی از مراکز مهم پشتیبانی و ذخیرهسازی کالاهای اساسی در شمال کشور تبدیل شود.
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