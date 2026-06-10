محمود آبادی: مانه دارای ظرفیت بالای کشاورزی در خراسان شمالی است

به گزارش خبرنگار مهر اسماعیل محمود آبادی ظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از مزرعه الگویی پنبه در مانه برگزار شد اظهار کرد:افزایش عملکرد محصولات کشاورزی با توسعه انتقال دانش در مانه محقق شده است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: شهرستان مانه با برخورداری از ظرفیتهای مناسب تولیدی، یکی از مناطق مهم کشاورزی استان به شمار میرود و توسعه کشت در این شهرستان نقش قابل توجهی در امنیت غذایی منطقه دارد.
محمودآبادی تصریح کرد: در شهرستان مانه حدود ۱۵ هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی آبی و ۱۵ هزار و ۳۰۰ هکتار اراضی دیم زیر کشت محصولات کشاورزی قرار دارد که در فصل زراعی پاییزه و بهاره مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
وی افزود: در کشتهای پاییزه عمدتاً گندم و جو و در کشتهای بهاره بیشتر پنبه در این منطقه تولید میشود و این شهرستان از مناطق دارای رونق کشاورزی در استان محسوب میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به نقش انتقال دانش و تجربه در افزایش تولید گفت: با اجرای برنامههای ترویجی و انتقال یافتههای علمی از کشاورزان پیشرو به خردهمالکان، توانستهایم عملکرد تولید در واحد سطح را به شکل قابل توجهی افزایش دهیم.
محمودآبادی افزود: در برخی محصولات، عملکرد تولید از حدود ۵۰۰ کیلوگرم در واحد سطح به میزان قابل توجهی افزایش یافته که این موضوع برای بخش کشاورزی استان بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: هدف اصلی ما افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی است، چرا که آینده کشاورزی در گرو تحقیقات، دانشبنیان شدن تولید و انتقال مؤثر تجربیات به بهرهبرداران است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی تأکید کرد: تلاش مجموعه جهاد کشاورزی استان بر این است که با تقویت آموزش و ترویج، زمینه ارتقای بهرهوری و پایداری تولید در شهرستان مانه و سایر مناطق استان بیش از پیش فراهم شود.
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