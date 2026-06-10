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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

رشد چشمگیر آموزش، مجوزها و صادرات صنایع‌دستی گلستان

رشد چشمگیر آموزش، مجوزها و صادرات صنایع‌دستی گلستان

گرگان-معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان از توسعه آموزش‌های تخصصی، افزایش صدور مجوزها، پرداخت تسهیلات حمایتی و رشد صادرات صنایع‌دستی استان خبر داد.

مریم حاجی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر،با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه صنایع‌دستی استان طی یک سال گذشته اظهارکرد: در این مدت دو هزار و ۴۷۸ فقره مجوز در بخش‌های مختلف صادر و تمدید شده که شامل هزار و ۸۳۲ پروانه کارگاه انفرادی، ۱۹ پروانه کارگاه گروهی، ۶۱۹ کارت صنعتگری و هشت جواز تأسیس بوده است.

وی افزود: در راستای حمایت از هنرمندان، ۸۶۰ فقره تسهیلات تبصره ۱۵ به ارزش حدود ۱۲۲ میلیارد تومان پرداخت شد که نقش مهمی در تقویت تولید و پایداری کارگاه‌های صنایع‌دستی داشته است.

حاجی ابراهیمی با اشاره به حوزه آموزش اظهار کرد: در مجموع هزار و ۲۶۷ نفر در دوره‌های تخصصی و کوتاه‌مدت آموزش دیدند که از این تعداد ۳۱۸ نفر در دوره‌های شاغلین و ۹۴۹ نفر در دوره‌های کوتاه‌مدت شرکت داشتند و مجموع آموزش‌های ارائه‌شده در استان به دو هزار و ۶۵۶ نفر رسیده است.

وی ادامه داد: در بخش ترویج و معرفی تولیدات، ۶۲ نمایشگاه و ۴۵ نمایشگاه مشارکتی برگزار شده و در کنار آن هفت بازارچه دائمی، ۲۸ بازارچه موقت و ۲۳ مجوز فروشگاهی نیز فعال شده است.

معاون صنایع‌دستی گلستان با اشاره به وضعیت اقتصادی این حوزه گفت: میزان صادرات صنایع‌دستی استان در این مدت به دو میلیون و ۵۲۱ هزار دلار رسیده و فروش داخلی نیز بیش از ۱۰۶ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: ارزش تولیدات صنایع‌دستی استان حدود ۱۸۹ میلیارد تومان بوده و در کنار آن ۵۲ اثر نیز موفق به دریافت مهر اصالت ملی شده‌اند.

حاجی ابراهیمی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی استان گفت: تاکنون ۴۴ اثر در فهرست میراث ناملموس ملی و سه اثر در سطح جهانی ثبت شده و یک رشته بومی نیز احیا شده است.

وی ادامه داد: در استان گلستان ۸۴ رشته صنایع‌دستی فعال است که ۳۴ رشته آن بومی بوده و بیش از ۳۱ هزار هنرمند شناسایی شده‌اند.

به گفته وی، همچنین ۵۸ شرکت تعاونی صنایع‌دستی، ۱۴۸ فروشگاه، هفت بازارچه دائمی فعال، ۳۸ خانه صنایع‌دستی و ۲۲ باجه فروش در استان فعالیت دارند.

معاون صنایع‌دستی گلستان خاطرنشان کرد: تشکیل اتحادیه صنایع‌دستی و امضای تفاهم‌نامه با بخش خصوصی برای ایجاد تم‌پارک صنایع‌دستی از مهم‌ترین اقدامات اخیر در مسیر توسعه این حوزه بوده است.

کد مطلب 6856056

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