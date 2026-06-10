به گزارش خبرنگار مهر، آیین راهاندازی دفتر نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در اصفهان صبح چهارشنبه با حضور رئیس این سازمان و استاندار اصفهان برگزار شد. این گام راهبردی با هدف تغییر ریل از فعالیتهای تشریفاتی به سمت اقتصاد فرهنگ و توسعه قدرت نرم ایران در عرصه بینالمللی برداشته شده است.
حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این آیین، اصفهان را «هویت زنده ایران» توصیف کرد و گفت: راهاندازی این دفتر یک ضرورت انکارناپذیر برای تقویت دیپلماسی عمومی است. این ساختار تخصصی فراتر از یک نهاد اداری، به عنوان حلقهای واسط میان فعالان بومی و بازارهای جهانی عمل خواهد کرد.
وی با تاکید بر لزوم عبور از شعار و ورود به فاز عملیاتی تصریح کرد: هدف اصلی ما شناسایی و توانمندسازی هنرمندان و بخش خصوصی در حوزههای صنایع خلاق، رسانه و صنایع دستی است. با تدوین برنامههای دقیق، فرآیند تجاریسازی محصولات فرهنگی اصفهان را تسهیل میکنیم تا علاوه بر ارتقای توریسم، شاهد بهبود معیشت هنرمندان و تحقق دغدغههای اقتصادی رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد فرهنگ باشیم.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به جاذبههای بیبدیل اصفهان از جمله مسجد جورجیر و محراب اولجایتو اشاره کرد و افزود: اصفهان در نگاه جهانیان جایگاه ویژهای دارد و ما قصد داریم ظرفیت تولیدکنندگان داخلی را به طور مستقیم به رایزنیهای فرهنگی ایران در سراسر جهان پیوند دهیم.
همافزایی دیپلماسی شهری و صادرات فرهنگی
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان نیز در این مراسم با ابراز خرسندی از سیاست تمرکززدایی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اظهار کرد: اصفهان شایستهترین نقطه برای توسعه دیپلماسی عمومی و اجتماعی است. مدیریت ارشد استان تمامقد از اهداف این دفتر حمایت میکند تا از ظرفیت شهرهای خواهرخوانده برای رونق صادرات فرهنگی بهرهبرداری شود.
وی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاههای استانی و این دفتر جدید، تاکید کرد: این همکاری میتواند پنجرهای رو به جهش اقتصادی در حوزه صنایع خلاق و هنرهای سنتی باز کند. ما به دنبال آن هستیم که دیپلماسی شهری را با دیپلماسی فرهنگی همافزا کنیم تا هنر بومی اصفهان بیش از پیش در بازارهای جهانی دیده شود.
تغییر استراتژی؛ از اعزام گروههای هنری تا اقتصاد فرهنگ
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان بازوی دیپلماسی عمومی کشور، در سالهای اخیر استراتژی جدیدی را تحت عنوان «صادرات فرهنگی و توسعه صنایع خلاق» در دستور کار قرار داده است. در حالی که پیش از این، فعالیتها عمدتاً به برگزاری هفتههای فیلم و هنر محدود میشد، اکنون ایجاد دفاتر استانی با هدف پیوند زدن مستقیم ظرفیتهای بومی به بازارهای بینالمللی آغاز شده است.
راهاندازی دفتر اصفهان به عنوان یکی از اصلیترین قطبهای تولید صنایع دستی جهان، کلیدیترین گام عملیاتی در این طرح جدید محسوب میشود که انتظار میرود تحولی جدی در پیوند هنر بومی و تجارت جهانی ایجاد کند.
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