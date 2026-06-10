۱۲ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در نائین کشف شد

حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید شرافت نائین هنگام کنترل و پایش خودروهای عبوری، به سه دستگاه کامیونت و یک خودروی سواری مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر، این خودروها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از انجام هماهنگی‌های لازم و بازرسی دقیق از خودروهای توقیف‌شده، موفق به کشف ۱۲ هزار و ۲۰ لیتر گازوئیل شدند که به صورت غیرمجاز و خارج از شبکه رسمی توزیع در حال حمل بود.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان این پرونده تصریح کرد: در این رابطه چهار متهم شناسایی شدند که پس از تشکیل پرونده، برای انجام مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

براهیمی با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با قاچاقچیان و سودجویان حوزه سوخت خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با هرگونه حمل و نگهداری سوخت خارج از شبکه توزیع به صورت قاطع، قانونی و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.