به گزارش خبرنگار مهر هادی قوامی، پیش از ظهر چهارشنبه در نشست برنامه‌ریزی و توسعه خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به تنوع فرهنگی و قومی خراسان شمالی اظهار کرد: عشایر یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی استان هستند که سبک زندگی، آداب و رسوم و میراث ارزشمند آنان بخشی از هویت فرهنگی این خطه را تشکیل می‌دهد.

وی موسیقی مقامی را از دیگر ظرفیت‌های برجسته خراسان شمالی دانست و افزود: موسیقی مقامی استان گنجینه‌ای ارزشمند از فرهنگ و هنر بومی است که باید بیش از گذشته مورد توجه، حمایت و معرفی قرار گیرد.

نماینده مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جایگاه بخشی‌ها در فرهنگ خراسان شمالی گفت: بخشی‌ها تنها نوازنده نیستند، بلکه راویان فرهنگ، تاریخ و سبک زندگی مردم این سرزمین به شمار می‌روند و از طریق هنر خود مفاهیم اخلاقی، انسانی و شیوه زیستن را به نسل‌های مختلف آموزش می‌دهند.

قوامی بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی استان و معرفی شایسته آن‌ها در سطح ملی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هویت فرهنگی، رونق گردشگری و توسعه پایدار خراسان شمالی باشد.