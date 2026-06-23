قوامی: بخش غیرمولد اقتصاد یکی از معضلات اصلی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی ظهر سه شنبه در نشست فعالان اقتصادی خراسان شمالی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن ایام محرم و تاسوعا و عاشورای حسینی، اظهار داشت: اگر به آیات نورانی قرآن کریم توجه کرده و زمینه اجرای آن را در عمل فراهم کنیم، به جای بیکاری، بیماری و بیزاری، شاهد رونق تولید و شکوفایی اقتصادی خواهیم بود.
وی با انتقاد از عملکرد نظام بانکی گفت: چاپ پول توسط سیستم بانکی که به یک «سیستم تانکی» تبدیل شده، به تولید حمله میکند. در مقابل، صدای قلم دانشمندان باید در مجلس شورای اسلامی به قوانین پایدار و باثبات تبدیل شود، نه قوانینی خلقالساعه که فضای قانونگذاری را به جنگلی پر از انگل تبدیل کرده است.
نماینده مردم اسفراین، بام و صفیآباد افزود: از زمان مشروطه تاکنون، با احتساب بخشنامهها و آییننامهها، حدود ۱۴۸ هزار مقرره و قانون در کشور انباشته شده که به جای تسهیل امور، موجب آزار فعالان اقتصادی شده است. به گفته وی، قوانین باید محدود، مفید و دارای ثبات باشند.
قوامی همچنین بخش غیرمولد اقتصاد را یکی از مشکلات اساسی کشور دانست و تصریح کرد: بسیاری از قوانینی که در برنامههای توسعه پس از انقلاب تصویب شدهاند، در ظاهر حامی تولید هستند اما در عمل بیشترین بیاعتنایی را به بخش تولید داشتهاند.
وی با اشاره به زنجیره تولید از سنگآهن تا محصول نهایی، خواستار توزیع عادلانه سود در مراحل مختلف تولید شد و گفت: انحصار در برخی بخشهای دولتی و خصوصی موجب شکلگیری ناترازیها شده است.
این نماینده مجلس با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی درباره معادن اظهار داشت: معادن متعلق به عموم مردم بوده و در اختیار حاکم اسلامی قرار دارند تا بر اساس مصالح عامه مدیریت شوند. بر همین اساس، باید زنجیره ارزش در بخش معدن به گونهای ساماندهی شود که همه بخشها از منافع حاصل از تولید و درآمد بهرهمند شوند.
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