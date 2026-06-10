سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری در خرید لوازم و تجهیزات نجاری، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان کاشان قرار گرفت.
وی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد شاکی، آگهی فروش تجهیزات نجاری خود را در فضای مجازی منتشر کرده و دو نفر پس از مراجعه حضوری و توافق بر سر مبلغ ۳۸۰ میلیون تومان، کالاها را خریداری کردهاند، اما هنگام تسویه حساب، چکهای ارائهشده از سوی خریداران جعلی بوده است.
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان ادامه داد: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق به شناسایی هویت یکی از متهمان شدند و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.
وی با اشاره به سوابق متهم تصریح کرد: تحقیقات تکمیلی نشان داد فرد دستگیرشده دارای سوابق متعدد کیفری در شهرستانهای مختلف کشور است و با استفاده از هویتهای جعلی و معرفی خود به عنوان نماینده شرکتهای صوری و غیرواقعی، اقدام به فریب شهروندان و انجام معاملات متقلبانه میکرده است.
سرهنگ کاکاوند خاطرنشان کرد: متهم پس از مواجهه با مستندات و ادله موجود، به کلاهبرداری از شاکی اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.
وی در ادامه با هشدار به شهروندان تأکید کرد: افراد سودجو همواره در کمین سوءاستفاده از اعتماد مردم هستند؛ بنابراین شهروندان باید هنگام انجام معاملات، بهویژه در فضای مجازی، نسبت به استعلام اصالت چکها، احراز هویت خریداران و اعتبار شرکتهای معرفیشده اطمینان حاصل کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان یادآور شد: اعتماد صرف به مدارک ظاهری، کارت ویزیت، سربرگ شرکتها یا ادعای نمایندگی مؤسسات مختلف میتواند زمینهساز خسارتهای مالی سنگین شود و لازم است پیش از تحویل کالا، استعلامهای لازم انجام شود.
سرهنگ کاکاوند گفت: پلیس با افرادی که با جعل هویت و استفاده از اسناد مجعول اقدام به کلاهبرداری میکنند، قاطعانه برخورد خواهد کرد و شهروندان میتوانند هرگونه موارد مشکوک را در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند.
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