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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

کلاهبرداری ۳۸۰ میلیونی با چک جعلی در کاشان؛متهم سابقه‌دار دستگیر شد

کلاهبرداری ۳۸۰ میلیونی با چک جعلی در کاشان؛متهم سابقه‌دار دستگیر شد

اصفهان–فرمانده انتظامی کاشان ازدستگیری فردی خبر دادکه بااستفاده از چک جعلی ومعرفی خود به عنوان نماینده شرکت‌های صوری،اقدام به کلاهبرداری ۳۸۰ میلیون تومانی از یک فروشنده لوازم نجاری کرده است.

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری در خرید لوازم و تجهیزات نجاری، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان کاشان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد شاکی، آگهی فروش تجهیزات نجاری خود را در فضای مجازی منتشر کرده و دو نفر پس از مراجعه حضوری و توافق بر سر مبلغ ۳۸۰ میلیون تومان، کالاها را خریداری کرده‌اند، اما هنگام تسویه حساب، چک‌های ارائه‌شده از سوی خریداران جعلی بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان ادامه داد: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق به شناسایی هویت یکی از متهمان شدند و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

وی با اشاره به سوابق متهم تصریح کرد: تحقیقات تکمیلی نشان داد فرد دستگیرشده دارای سوابق متعدد کیفری در شهرستان‌های مختلف کشور است و با استفاده از هویت‌های جعلی و معرفی خود به عنوان نماینده شرکت‌های صوری و غیرواقعی، اقدام به فریب شهروندان و انجام معاملات متقلبانه می‌کرده است.

سرهنگ کاکاوند خاطرنشان کرد: متهم پس از مواجهه با مستندات و ادله موجود، به کلاهبرداری از شاکی اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

وی در ادامه با هشدار به شهروندان تأکید کرد: افراد سودجو همواره در کمین سوءاستفاده از اعتماد مردم هستند؛ بنابراین شهروندان باید هنگام انجام معاملات، به‌ویژه در فضای مجازی، نسبت به استعلام اصالت چک‌ها، احراز هویت خریداران و اعتبار شرکت‌های معرفی‌شده اطمینان حاصل کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان یادآور شد: اعتماد صرف به مدارک ظاهری، کارت ویزیت، سربرگ شرکت‌ها یا ادعای نمایندگی مؤسسات مختلف می‌تواند زمینه‌ساز خسارت‌های مالی سنگین شود و لازم است پیش از تحویل کالا، استعلام‌های لازم انجام شود.

سرهنگ کاکاوند گفت: پلیس با افرادی که با جعل هویت و استفاده از اسناد مجعول اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، قاطعانه برخورد خواهد کرد و شهروندان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6856084

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