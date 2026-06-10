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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

تلفات فوک‌ها در سواحل مازندران به ۲۰ قلاده رسید

تلفات فوک‌ها در سواحل مازندران به ۲۰ قلاده رسید

ساری - معاون محیط زیست طبیعی مازندران از ثبت ۲۰ قلاده فوک تلف‌شده در سواحل استان از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: لاشه سه قلاده فوک تازه‌ یافت‌ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله اسماعیلی با اشاره به مشاهده لاشه‌های جدید در سواحل بابلسر و فریدونکنار اظهار داشت که مجموع تلفات فوک‌ها در سواحل این استان از ابتدای سال جاری تا کنون به ۲۰ قلاده رسیده است.

وی افزود: کارشناسان اعزامی به محل تأیید کردند که به دلیل گذشت زمان طولانی از مرگ این سه قلاده فوک، لاشه‌ها در مرحله فساد شدید قرار داشتند.

وی ادامه داد: به همین دلیل امکان انجام کالبدگشایی و نمونه‌برداری علمی وجود نداشت و لاشه‌ها با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و تحت نظر کارشناسان، دفن بهداشتی شدند تا خطر آلودگی محیطی از بین برود.

اسماعیلی با تأکید بر ادامه پایش‌های ساحلی در سراسر استان، خاطرنشان کرد: شبکه دیده‌بانی محیط زیست در تمام سواحل فعال است. از شهروندان و صیادان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشابه، سریعاً از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدامات تشخیصی و بهداشتی در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

کد مطلب 6856115

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