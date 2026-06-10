ضرورت نظارت مستمر و اثربخش بر عملکرد مدارس غیردولتی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در شورای نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی لرستان با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر و اثربخش بر عملکرد مدارس غیردولتی اظهار داشت: نظارت بر مدارس غیردولتی باید همانند سایر مدارس استان بادقت، جدیت و بر اساس شاخص‌های آموزشی و تربیتی انجام شود تا زمینه ارتقای کیفیت آموزش و تحقق عدالت آموزشی فراهم شود.

وی با اشاره به‌ضرورت اجرای برنامه‌های حمایتی برای بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان، افزود: برنامه جبران افت تحصیلی در مدارس غیردولتی دوره‌های متوسطه اول و دوم و همچنین طرح «حامی» در دوره ابتدایی باید با جدیت اجرا شود تا دانش‌آموزان از فرصت‌های آموزشی برابر و مؤثر بهره‌مند شوند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با بیان اینکه ۷۸۲ مدرسه و مرکز غیردولتی در استان فعالیت می‌کنند، گفت: بیش از ۶۰ هزار دانش‌آموز در این مراکز مشغول تحصیل هستند و این ظرفیت بزرگ آموزشی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و توجه ویژه به کیفیت‌بخشی فرایندهای آموزشی و پرورشی است.

سهرابی همچنین با اشاره به اهمیت آموزش حضوری در فرایند یادگیری تصریح کرد: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که آموزش مجازی هرگز نمی‌تواند جایگزین کامل آموزش حضوری شود؛ بنابراین لازم است با برنامه‌ریزی علمی و هدفمند، سطح آموزش و کیفیت یادگیری در مدارس غیردولتی بیش‌ازپیش ارتقا یابد.

در ادامه این جلسه، احد حیدرزاده رئیس اداره مشارکت‌ها و مدارس و مراکز غیردولتی آموزش‌وپرورش لرستان گزارشی از روند صدور مجوز مدارس و مراکز غیردولتی، بررسی درخواست‌های متقاضیان و دریافت نیازسنجی‌های شهرستان‌ها و مناطق ارائه کرد و گفت: به‌منظور تعیین صلاحیت تخصصی متقاضیان تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی، فرم‌های امتیازبندی و ارزیابی تخصصی پیش‌بینی شده است تا فرایند صدور مجوزها بادقت و شفافیت بیشتری انجام شود.