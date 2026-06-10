مباهله غلبه حق بر باطل را در تاریخ اسلام رقم زد

فاطمه ابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان این که واقعه مباهله فقط یک رخداد تاریخی نیست، بلکه صحنهای برای اثبات حقانیت پیامبر(ص) و معرفی جایگاه رفیع اهلبیت(ع) است، افزود: پیام آن برای جامعه امروز، ایستادگی پس از اتمام حجت و توکل بر یاری الهی است.
ابراهیمی با اشاره به آیه ۶۱ سوره آلعمران که در میان مفسران به آیه مباهله شناخته میشود، سخنان خود را آغاز کرد و گفت: این آیه از سوی خداوند نازل شد تا پیامبر اسلام را برای مباهله با مخالفانی که پس از بحث و استدلال بر عقیده خود پافشاری میکردند، فراخواند. او این آیه را یکی از روشنترین دلایل قرآنی بر منزلت اهلبیت(ع) توصیف کرد.
این استاد حوزه علمیه در تشریح پیشینه این رویداد افزود: ماجرا به سال نهم هجری بازمیگردد، زمانی که هیئتی از مسیحیان نجران برای گفتوگو درباره حضرت عیسی(ع) نزد پیامبر آمدند. پس از آنکه بحثهای علمی به نتیجه نرسید، دستور الهی برای مباهله صادر شد.
وی با اشاره به جزئیات حضور پیامبر در روز مباهله خاطرنشان کرد: در آن روز حساس، رسول خدا(ص) به همراه تنها چهار تن از نزدیکان خود یعنی حضرت علی(ع)، حضرت فاطمه زهرا(س)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در صحنه حاضر شد. ابراهیمی تأکید کرد که این ترکیب، از نگاه مفسران شیعه و سنی، نشانه آشکاری از عصمت و منزلت بینظیر این پنج تن است.
به گفته این مدرس حوزه، هنگامی که مسیحیان نجران چهره مصمم پیامبر و همراهی اهلبیت(ع) را در آن صحنه جدی مشاهده کردند، از مباهله ترسیدند و عقبنشینی کردند. نتیجه این رویداد، پذیرش مصالحه و پرداخت جزیه از سوی آنان بود.
ابراهیمی در ادامه با اشاره به جایگاه این حادثه در منابع اسلامی اظهار داشت: مباهله تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه در آثار تفسیری شیعه و بسیاری از متون معتبر اهل سنت به عنوان نقطه عطفی در اثبات حقانیت اسلام و اهلبیت(ع) ثبت شده است.
وی در پایان با بیان اینکه این رویداد درسهای بزرگی برای جامعه امروزی دارد، تصریح کرد: صرفنظر از جنبه تاریخی، مباهله به مسلمانان میآموزد که پس از روشن شدن حق، با اعتماد به نصرت الهی قاطعانه بایستند.
وی همچنین توجه به نقش محوری اهلبیت(ع) در حفظ و تبیین معارف اصیل اسلامی را از دیگر پیامهای ماندگار این واقعه برشمرد.
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