خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: گاهی یک رویداد تاریخی، فراتر از مرزهای زمان حرکت می‌کند و به چراغی برای هدایت نسل‌های بعدی تبدیل می‌شود. «مباهله» از همین جنس است؛ واقعه‌ای که در آن پیامبر اکرم(ص) برای اثبات حقانیت اسلام، نه با لشکر و قدرت ظاهری، بلکه با نزدیک‌ترین و عزیزترین افراد خاندان خود به میدان آمد و حقیقت را در برابر دیدگان تاریخ به نمایش گذاشت.

عید مباهله یادآور روزی است که جایگاه اهل‌بیت(ع) در متن قرآن کریم جلوه‌ای آشکار یافت و یکی از مهم‌ترین اسناد قرآنی درباره منزلت خاندان پیامبر(ص) رقم خورد. این مناسبت بزرگ، افزون بر ابعاد اعتقادی و تاریخی، حامل پیام‌هایی ماندگار درباره گفت‌وگو، عقلانیت، استقامت در مسیر حق و نقش خانواده در تحقق ارزش‌های الهی است.

به مناسبت فرا رسیدن این عید بزرگ اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت واقعه مباهله، جایگاه آن در معارف اسلامی و ضرورت بازخوانی پیام‌های آن برای جامعه امروز تأکید کرد.

عید مباهله؛ روز تجلی حقانیت اسلام

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس، با اشاره به فرا رسیدن عید سعید مباهله، این مناسبت را یکی از مهم‌ترین و در عین حال کمتر شناخته‌شده‌ترین اعیاد اسلامی دانست و بر ضرورت تبیین ابعاد تاریخی، اعتقادی و فرهنگی این روز برای نسل جوان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، ادامه داد: واقعه مباهله از جمله رخدادهای سرنوشت‌ساز تاریخ اسلام است که افزون بر ابعاد تاریخی، دارای پیام‌های عمیق اعتقادی، اجتماعی و تمدنی برای مسلمانان در همه اعصار است. این رویداد در سال دهم هجری و پس از گفت‌وگوهای گسترده میان پیامبر اکرم(ص) و هیئتی از مسیحیان نجران رخ داد؛ گفت‌وگوهایی که با هدف روشن شدن حقیقت و دستیابی به فهم مشترک از مسائل اعتقادی صورت گرفت.



مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: پیامبر اسلام(ص) در مواجهه با هیئت نجران، ابتدا از مسیر منطق، استدلال و گفت‌وگو وارد شد و با تبیین آموزه‌های قرآنی درباره حضرت عیسی(ع)، تلاش کرد حقیقت را برای طرف مقابل روشن سازد. هنگامی که با وجود استدلال‌های روشن، اختلاف همچنان باقی ماند، آیه مباهله نازل شد و خداوند متعال راهی برای آشکار شدن حق از باطل پیش روی طرفین قرار داد.

آیه مباهله از مهم‌ترین آیات فضائل اهل‌بیت(ع) است

حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه مباهله در حقیقت نمایش اطمینان کامل پیامبر اکرم(ص) به حقانیت رسالت الهی خویش بود، تصریح کرد: کمتر رویدادی در تاریخ ادیان می‌توان یافت که رهبر یک مکتب، عزیزترین و نزدیک‌ترین افراد خانواده خود را برای اثبات حقانیت دعوت خویش به میدان بیاورد. این اقدام پیامبر اسلام(ص) نشان می‌دهد که ایشان هیچ تردیدی نسبت به درستی مسیر الهی خود نداشتند و با یقین کامل در این میدان حاضر شدند.



وی ادامه داد: آنچه به واقعه مباهله اهمیت ویژه‌ای می‌بخشد، حضور چهره‌هایی است که بعدها محور هدایت امت اسلامی شناخته شدند. پیامبر اکرم(ص) در روز مباهله تنها حضرت علی(ع)، حضرت فاطمه زهرا(س)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) را همراه خود آوردند. این انتخاب نه‌تنها بیانگر جایگاه رفیع اهل‌بیت(ع) است، بلکه یکی از روشن‌ترین اسناد قرآنی در اثبات منزلت و عظمت این خاندان به شمار می‌رود.



مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به اینکه آیه مباهله از مهم‌ترین آیات فضائل اهل‌بیت(ع) محسوب می‌شود، گفت: مفسران و اندیشمندان اسلامی در طول قرون مختلف بر این باور بوده‌اند که این آیه، جایگاه منحصر به فرد اهل‌بیت(ع) را در میان امت اسلامی تبیین می‌کند. به ویژه تعبیر «انفسنا» در آیه مباهله که در شأن امیرالمؤمنین علی(ع) تفسیر شده است، از برجسته‌ترین فضائل آن حضرت به شمار می‌رود.



حجت الاسلام ولدان خاطرنشان کرد: عید مباهله تنها یادآور یک واقعه تاریخی نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی جایگاه ولایت، امامت و نقش اهل‌بیت(ع) در تداوم مسیر هدایت الهی است. مسلمانان با تأمل در این واقعه می‌توانند ابعاد مهمی از معارف قرآنی و سیره نبوی را بهتر درک کنند.

وی با اشاره به پیام‌های اجتماعی و فرهنگی این مناسبت اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین درس‌های مباهله برای جامعه امروز، ضرورت گفت‌وگوی مبتنی بر عقلانیت است. در جهانی که بسیاری از اختلافات به دلیل نبود گفت‌وگو و فهم متقابل شکل می‌گیرد، سیره پیامبر اکرم(ص) در مواجهه با هیئت نجران می‌تواند الگویی ارزشمند برای تعاملات فرهنگی، اجتماعی و حتی بین‌المللی باشد.

اسلام بر اقناع سازی تاکید دارد

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: مباهله به ما می‌آموزد که اسلام پیش از هر چیز بر استدلال و اقناع تکیه دارد. پیامبر(ص) تا زمانی که امکان گفت‌وگو و تبیین وجود داشت، از همان مسیر بهره گرفتند و تنها در مرحله پایانی بود که موضوع مباهله مطرح شد. این رویکرد نشان‌دهنده جایگاه والای عقلانیت در فرهنگ اسلامی است.

وی یکی دیگر از پیام‌های مهم این واقعه را اهمیت خانواده در ساخت تمدن اسلامی دانست و گفت: حضور حضرت زهرا(س)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در کنار پیامبر اکرم(ص) نشان می‌دهد که خانواده در نگاه اسلام صرفاً یک نهاد اجتماعی نیست، بلکه مهم‌ترین بستر انتقال ارزش‌های الهی و تربیت نسل‌های مؤمن و مسئولیت‌پذیر به شمار می‌رود.

حجت الاسلام ولدان با تأکید بر اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به ارزش‌های اصیل دینی است، اظهار کرد: مباهله به ما درس می‌دهد که در برابر هجمه‌های فکری و فرهنگی، باید با اتکا به ایمان، بصیرت، معرفت و استدلال از هویت دینی خود پاسداری کنیم. همان‌گونه که پیامبر اکرم(ص) با اعتماد کامل به وعده الهی در برابر مخالفان ایستادند، امت اسلامی نیز باید با تکیه بر همین باورها مسیر عزت و پیشرفت را دنبال کند.

وی در ادامه به نقش نهادهای فرهنگی و تبلیغی در ترویج فرهنگ مباهله اشاره کرد و گفت: یکی از رسالت‌های مهم مجموعه‌های فرهنگی و دینی، آشنایی هرچه بیشتر جامعه با مناسبت‌هایی است که در شکل‌گیری هویت اسلامی نقش داشته‌اند. عید مباهله ظرفیت فراوانی برای جهاد تبیین، پاسخگویی به شبهات و معرفی معارف اهل‌بیت(ع) دارد و باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده شود.

حجت الاسلام ولدان تأکید کرد: هرچه شناخت ما از وقایع مهم تاریخ اسلام عمیق‌تر شود، مسیر حرکت جامعه به سوی ارزش‌های الهی روشن‌تر خواهد شد و عید مباهله یکی از درخشان‌ترین فرصت‌ها برای بازخوانی این حقیقت بزرگ است که راه سعادت امت اسلامی در تمسک به قرآن کریم و پیروی از سیره نورانی پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) قرار دارد.