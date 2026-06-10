به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی ظهر امروز چهارشنبه در یادواره خانگی شهید والامقام حمیدرضا ولی محمودوند از شهدای مظلوم ناوشکن دنا با بیان اینکه زندگی شهدا برای همگان درس‌آموز است، اظهار داشت: شهید در قله‌ای ایستاده است که آن قله، اوج بندگی، تسلیم در برابر اراده الهی، ایمان، جهاد، ایثار، شجاعت و فداکاری است و اگر بخواهیم نهایت این فضایل را در یک واژه خلاصه کنیم، آن واژه «شهادت» است.

وی افزود: نتیجه این مسیر الهی آن است که از هر قطره خون شهید، هزاران جوان مؤمن، غیور، شجاع و دلیر می‌رویند و همین حقیقت، رمز ماندگاری و اقتدار نظام اسلامی است.

نقش بی‌بدیل شهدا در استمرار مسیر انقلاب اسلامی

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به دشمنی‌های مستمر استکبار جهانی علیه ملت ایران، تصریح کرد: از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان با تمام توان درصدد ضربه‌زدن به این نظام بوده‌اند، اما آنچه انقلاب اسلامی را در برابر همه توطئه‌ها حفظ کرده، خون پاک شهیدان و فرهنگ ایثار و شهادت بوده است.

حجت‌الاسلام شاهرخی، تصریح کرد: خون شهید، عطر خداوند بر این خاک است؛ زیرا شهید با خدای متعال معامله می‌کند و به عالی‌ترین مراتب بندگی دست می‌یابد و آثار این معامله الهی در عزت، اقتدار و سربلندی ملت ایران متجلی می‌شود.

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل شهدا در استمرار مسیر انقلاب اسلامی، گفت: خداوند متعال در وجود برخی شخصیت‌های بزرگ انقلاب ظرفیت‌های عظیمی قرارداد تا بتوانند راه شهیدان را ادامه دهند و خدمات ارزشمندی به‌نظام اسلامی ارائه کنند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) درباره جایگاه شهادت، بیان کرد: امام راحل عظیم‌الشأن معتقد بودند اگر پیروزی در یک کفه ترازو و شهادت در کفه دیگر قرار گیرد، فضیلت‌ها و برکات شهادت به‌اندازه‌ای عظیم است که قابل‌مقایسه با پیروزی ظاهری نیست.

جوانان همچنان بابصیرت و آگاهی بیشتر در مسیر آرمان‌های انقلاب گام بر می‌دارند

حجت‌الاسلام شاهرخی همچنین از صبر، ایثار و استقامت خانواده‌های معظم شهدا تجلیل کرد و گفت: اگر صبر و فداکاری خانواده‌های شهدا نبود، عزت و افتخاری که امروز ملت ایران از آن برخوردار است، تحقق پیدا نمی‌کرد و خانواده‌های شهدا، ادامه‌دهندگان راه نورانی شهیدان هستند.

وی با اشاره به حمایت‌های مردمی از جبهه مقاومت و توان دفاعی کشور، بیان داشت: بصیرت و آگاهی مردم ایران در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، برگرفته از فرهنگ ایثار و شهادت است و این فرهنگ توانسته است ملت ایران را در برابر همه تهدیدها مقاوم و استوار نگه دارد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش نسل جوان در استمرار راه شهدا اشاره کرد و افزود: ارتباط مستمر با نسل جوان نشان می‌دهد که جوانان امروز نه‌تنها از آرمان‌های انقلاب فاصله نگرفته‌اند، بلکه بابصیرت و آگاهی بیشتری در این مسیر گام برمی‌دارند و این روحیه، از برکات خون مطهر شهیدان است.

حجت‌الاسلام شاهرخی، تصریح کرد: دشمنان سال‌ها تلاش کردند تا از طریق ابزارهای مختلف فرهنگی و رسانه‌ای بر اندیشه جوانان ایرانی تأثیر بگذارند، اما جوانان این سرزمین باتکیه‌بر ایمان، غیرت دینی و روحیه انقلابی، همچنان پایبند به آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه شهدا باقی‌مانده‌اند.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام حمیدرضا ولی‌محمودوند و تمامی شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای اقتدار، از خداوند متعال خواست تا ملت ایران را در مسیر نورانی شهدا ثابت‌قدم بدارد و گفت: امیدواریم خداوند متعال به برکت صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، طومار ظلم و ستم ستمگران را در سراسر عالم برچیند و همه ما را از رهروان حقیقی شهدا قرار دهد