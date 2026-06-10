«زنبورهای کارگر» با رامبد جوان به دور چهارم اجراها رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «زنبورهای کارگر» با تهیهکنندگی رامبد جوان، به نویسندگی و کارگردانی علیرضا نجفی، دور چهارم اجراهای خود را از امشب چهارشنبه ۲۰ خرداد، در سالن شماره ۴ تئاتر لبخند آغاز میکند.
«زنبورهای کارگر» که پیش از این سه دوره اجرایی را پشت سر گذاشته است در این دوره از ساعت ۲۱ میزبان مخاطبان خواهد بود.
بازیگران (به ترتیب حروف الفبا) عبارتند از ملیحه آقایی، علی تاریمی، شکوفه حیدریان، عدنان فراهانی و علیرضا نجفی.
دیگر عوامل این نمایش متشکل از مشاور کارگردان: سعید زارعی، دستیار کارگردان: ریرا صدر، مدیر تولید و برنامهریز: علی فتحی، طراح پوستر و لوگوتایپ: سعید شیرخانی، طراح صدا: امیرعباس سوری، طراح تصویر و ویدیومپ: علی تاجیک، طراح نور: میلاد الهی، طراح صحنه: علیرضا نجفی، منشی صحنه و مدیر صحنه: آتنا شکیب، دستیار طراح نور: عماد دنش، همراهان پروژه: کیارش کام رو، علی محمدجانی، ساخت تیزر و محتوای تبلیغاتی: ابوالفضل بیک پور، روابط عمومی و تبلیغات: رومینا سندگلزاده، است.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.
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