آغاز اجراهای ۲ نمایش «۶۸ ثانیه بعد از تو» و «اول شخص مفرد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، دور جدید فعالیت‌های نمایشی امید نیاز به تهیه‌کنندگی پرویز پرستویی در تهران آغاز می‌شود. این رویداد هنری ترکیبی از ۲ اجرای صحنه‌ای و یک دوره آموزشی تخصصی در حوزه بازیگری است.

تمرکز اصلی این فصل نمایشی بر اجرای مجدد اثر «اول شخص مفرد» به نویسندگی، کارگردانی و بازی امید نیاز است. این نمایش که نگاهی عمیق و فلسفی به مفاهیمی همچون «تنهایی»، «شکست‌های کودکی»، «عشق» و تاثیرات مخرب «خطای انسانی» بر روان بشر دارد، برای سومین بار در تهران روی صحنه می‌رود.

«اول شخص مفرد» دوازدهمین دور از اجراهای رسمی و ۳۰۴ امین اجرای کلی خود را سپری می‌کند و از تاریخ ۱۰ تیر هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در تماشاخانه هامون اجرا می‌شود.

عوامل اجرایی «اول شخص مفرد» عبارتند از نویسنده و کارگردان: امید ‌نیاز، تهیه‌کننده: پرویز ‌پرستویی، بازیگران: امید ‌نیاز و مونس پورفاتحیان، دستیاران کارگردان: عاطفه ‌چطرروز، ایلیا نیاز، مدیر صحنه: جواد ‌کریمی و ریحانه عزیزنژاد، پشتیبانی: بهمن ‌مارانی، جواد نصر اصفهانی، طراح گرافیک: علیرضا عسگری فر، اجرای نور: ایلیا نیاز، مدیر اجرایی: عاطفه ‌چطرروز و رسانه: رومینا سندگل زاده.

همچنین همزمان با آماده‌سازی صحنه برای نمایش اول پیش‌فروش بلیت نمایش «۶۸ ثانیه بعد از تو» در سامانه تیوال آغاز شده است. این اثر که نخستین اجرای خود را در تهران تجربه می‌کند، از ۲۱ تیر ساعت ۲۰:۳۰ روی صحنه می‌رود.

عوامل اجرایی و هنری «۶۸ ثانیه بعد از تو» عبارتند از نویسنده و کارگردان: امید ‌نیاز، تهیه‌کننده: پرویز ‌پرستویی، بازیگر: امید ‌نیاز، بازیگر سانس های ویژه: نواب ثریا، طراح صحنه: امید ‌نیاز، طراح نور: امیدنیاز، ساخت موسیقی و ساند آرت: اجسان بنی طبا، ویدیو آرت: نهال کاوند، دستیار کارگردان: عاطفه ‌چطرروز و ایلیا نیاز، منشی صحنه: امیرحسین ‌شیربان ‌شاهی و عادل افکار، مدیر تولید و صحنه: جواد ‌کریمی، دستیار صحنه: ریحانه عزیزنژاد، طراح نور: امید ‌نیاز، طراح گرافیک: علیرضا عسگری فر، مدیر، اجرایی: عاطفه چطرروز، پشتیبانی: مونس پورفاتحیان و پگاه قاسمی و رسانه: رومینا سندگل زاده.

برنامه زمان‌بندی این ۲ نمایش به صورت چرخشی و متناوب طراحی شده است؛ به این صورت که از ۲۱ تیر، به مدت یک هفته نمایش «۶۸ ثانیه بعد از تو» و هفته بعد از آن نمایش «اول شخص مفرد» روی صحنه می‌رود.

امید نیاز علاوه بر نویسندگی، کارگردانی و بازی در این آثار، بخش آموزشی گروه را نیز فعال نگه داشته است و ورکشاپ تخصصی «آموزش متداکتینگ (Method Acting)» زیر نظر خود وی برگزار خواهد شد. اطلاعات این ورکشاپ متعاقباً اعلام می‌شود.

علاقه‌مندان برای خرید بلیت دور جدید اجراهای «اول شخص مفرد» و رزرو بلیت‌های «۶۸ ثانیه بعد از تو» می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.