به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ در مقیاس امواج درونی زمین ساعت ۱۲:۳۱:۵۸ امروز (۲۰ خرداد ۱۴۰۵) حوالی سیریک در استان هرمزگان را لرزاند.

بر اساس داده‌های مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه در عمق ۲۶ کیلومتری زمین رخ داده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زلزله عبارتند از: سیریک در فاصله ۲۱ کیلومتری، سندرک در فاصله ۴۱ کیلومتری و کوهستک در فاصله ۴۶ کیلومتری

نزدیک‌ترین مراکز استان نیز بندرعباس در فاصله ۱۳۰ کیلومتری و کرمان در فاصله ۴۲۵ کیلومتری اعلام شده است.

تا لحظه مخابره این خبر، گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات جانی نرسیده است.

جزئیات بیشتر متعاقباً اعلام می‌شود.