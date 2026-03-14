به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزهنگاری کشور، زمینلرزهای به بزرگی ۴.۱ ریشتر در ساعت ۰۴:۲۴:۳۸ بامداد روز ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ حوالی شهر حسینیه در استان خوزستان به وقوع پیوست.
بر اساس این گزارش، این زمینلرزه در عمق هشت کیلومتری زمین رخ داده است.
طبق اعلام مرکز لرزهنگاری، حسینیه در فاصله ۲۴ کیلومتری کانون زمینلرزه قرار داشته و شهرهای اندیمشک در فاصله ۳۸ کیلومتری و دزفول در فاصله ۴۵ کیلومتری نزدیکترین شهرها به محل وقوع این زمینلرزه بودهاند.
همچنین نزدیکترین مراکز استان به کانون این زمینلرزه، خرمآباد در فاصله ۷۸ کیلومتری و اهواز در فاصله ۱۶۴ کیلومتری اعلام شده است.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمینلرزه منتشر نشده است.
