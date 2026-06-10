مدرسه انقلاب بستری تربیتی و جریان فرهنگی مستمر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی ظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره مدرسه انقلاب با تبریک روز مباهله، این روز را نماد حقانیت اسلام ناب محمدی (ص) و ولایت دانست و اظهار کرد: حضور در جمع دانش‌آموزان، طلایه‌داران جهاد تبیین و روایتگران پیشرفت و عزت ایران اسلامی، موجب افتخار و خرسندی است.

وی با اشاره به برگزاری چهاردهمین دوره نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب در استان افزود: حضور نزدیک به ۱۵۰ مدرسه متوسطه اول و دوم و مشارکت حدود دو هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز در این رویداد، تنها یک آمار نیست، بلکه بیانگر شکل‌گیری یک جریان فرهنگی پویا، امیدآفرین و آینده‌ساز در مدارس خراسان جنوبی است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: نسل نوجوان و جوان امروز تنها مخاطب تحولات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه در جایگاه تولیدکننده محتوا، تبیین‌گر حقایق و کنشگر مؤثر اجتماعی ایفای نقش می‌کند.

مرتضوی با بیان اینکه نمایشگاه مدرسه انقلاب صرفاً مجموعه‌ای از آثار نمایشی نیست، اظهار کرد: این نمایشگاه عرصه‌ای برای روایت گذشته، حال و آینده ایران اسلامی است و دانش‌آموزان با مطالعه، پژوهش، گفت‌وگو و کار گروهی، دستاوردهای انقلاب اسلامی را در حوزه‌های مختلف علمی، فناوری، فرهنگی، ورزشی، سیاسی و حکمرانی برای همسالان خود تبیین می‌کنند.

وی با اشاره به جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمنان جمهوری اسلامی ایران، گفت: دشمنان تلاش می‌کنند واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهند، اما فعالیت‌هایی همچون مدرسه انقلاب، مصداق روشن جهاد تبیین است، موضوعی که رهبر معظم انقلاب از آن با عنوان جهاد یاد کرده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: بسیاری از اتفاقات ارزشمند در کشور، مدارس و محلات رخ می‌دهد، اما اگر این اقدامات به درستی تبیین نشود، هم در حق مردم و هم در حق کسانی که این خدمات را انجام داده‌اند، جفا خواهد بود.

مرتضوی اظهار کرد: دانش‌آموز تراز انقلاب اسلامی، دانش‌آموزی است که گذشته پرافتخار خود را می‌شناسد، وضعیت امروز کشور را به درستی تحلیل می‌کند و برای ساختن آینده‌ای بهتر، مسئولانه نقش‌آفرینی دارد.

وی یکی از ویژگی‌های ممتاز این طرح را روایتگری توسط خود دانش‌آموزان دانست و گفت: تجربه نشان داده انتقال مفاهیم و ارزش‌ها از زبان همسالان، تأثیر عمیق‌تر و ماندگارتری دارد و دانش‌آموزان امروز، راویان پیشرفت، مقاومت، عزت و آینده روشن ایران اسلامی هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، بخش «روایت فتح» را از بخش‌های برجسته نمایشگاه امسال عنوان کرد و افزود: دانش‌آموزان با مطالعه و آمادگی لازم، به روایت ابعاد مختلف جنگ ۱۲ روزه برای همکلاسی‌ها و همسالان خود پرداختند و نشان دادند که قدرت روایت و اهمیت آن را به خوبی درک کرده‌اند.

مرتضوی تقویت هویت دینی، ملی و انقلابی را از مهم‌ترین دستاوردهای مدرسه انقلاب برشمرد و گفت: نسلی که تاریخ، هویت، ریشه‌ها، قهرمانان و افتخارات خود را بشناسد، در برابر هجمه‌های فرهنگی و عملیات روانی دشمن مقاوم‌تر خواهد بود و با اعتماد به نفس بیشتری در مسیر پیشرفت کشور گام برخواهد داشت.

وی تأکید کرد: مدرسه انقلاب، یک مدرسه تربیتی است که در آن دانش‌آموزان مهارت‌هایی همچون مسئولیت‌پذیری، کار گروهی، پژوهشگری، فن بیان، نظم تشکیلاتی و مشارکت اجتماعی را تمرین می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به تأکید وزیر آموزش و پرورش بر نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در تشکل‌های مختلف، گفت: نظام تعلیم و تربیت به دنبال تربیت دانش‌آموزانی فعال، متعهد، خلاق و اثرگذار است که بتوانند در آینده کشور نقش‌آفرینی کنند.

مرتضوی خطاب به اعضای انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی، اظهار کرد: فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود را به مناسبت‌ها محدود نکنید و مدرسه انقلاب را نه به عنوان یک برنامه مقطعی، بلکه به عنوان یک جریان مستمر تربیتی و فرهنگی دنبال کنید.

وی با اشاره به نهضت عاشورا، آن را بزرگ‌ترین درس جهاد تبیین دانست و افزود: اگر حضرت زینب (س) نبود، حادثه عاشورا در کربلا می‌ماند، اما روایتگری ایشان موجب شد این حماسه بزرگ پس از قرن‌ها همچنان زنده و اثرگذار باقی بماند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، گفت: سحرگاه ۲۳ خردادماه یادآور شهادت جمعی از فرماندهان، زنان، مردان و کودکان بی‌گناه به دست رژیم صهیونیستی و آمریکا است و ۲۵ خردادماه هم یادآور شهادت سردار شهید حاج محمد کاظمی، از افتخارات کشور و استان خراسان جنوبی بوده که یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی می‌داریم.