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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

افتتاح ۴۶ پروژه کشاورزی و زیربنایی در مازندران

افتتاح ۴۶ پروژه کشاورزی و زیربنایی در مازندران

ساری- سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از افتتاح همزمان ۴۶ طرح تولیدی و زیربنایی در هفته جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: این طرح‌ها با مجموع اعتبار ۵ هزار و۷۹۹ میلیارد ریال اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با تشریح عملکرد این سازمان در حوزه‌های مختلف، به نقش راهبردی استان در تولید محصولات کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، بیش از ۴ هزار و ۵۵۶ خانوار در سطح استان از مزایای آن بهره‌مند شده و برای ۵۳ نفر به صورت مستقیم و ۲۷۶ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال‌زایی پایدار ایجاد شده است.

تیموری با تأکید بر مدیریت بهینه منابع آبی، از نوسازی و بهسازی اراضی استان خبر داد و گفت: در این دوره، ۸۶ هکتار نوسازی اراضی، ۶۸۰ هکتار مرمت آب‌بندان‌ها و ۶۵ کیلومتر کانال‌کشی بتنی به اتمام رسیده است.

وی همچنین به اجرای ۶۰۰ هکتار سیستم آبیاری تحت فشار و کم‌فشار اشاره کرد و افزود: عملیات زه‌کشی و احیای ۱۰۰۰ هکتار از اراضی و احداث ۱۳ کیلومتر راه بین مزارع، بخشی از اقدامات این سازمان برای تسهیل تولید در مزارع بوده است.

صیانت از اراضی و حقوق کشاورزان

سرپرست جهاد کشاورزی مازندران در ادامه به اقدامات قاطع در بخش امور اراضی اشاره کرد و بیان داشت: بیش از ۶۱۰۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی و برای ۵۰۵۳ مورد نیز اخطار توقف عملیات صادر شده است.

وی همچنین از صدور اسناد قطعی برای ۲۵ هزار و ۸۸۴ هکتار از اراضی کشاورزی خبر داد که نقشی کلیدی در تثبیت مالکیت و کاهش دعاوی حقوقی ایفا می‌کند.

توسعه ترویج و دانش‌بنیان کردن کشاورزی

تیموری با اشاره به اهمیت دانش در مزارع تصریح کرد: با اجرای ۴۸۸ هزار نفر-ساعت آموزش برای بهره‌برداران و معرفی ۹ تولیدکننده برتر در سطح ملی، مازندران پیشرو در انتقال فناوری‌های نوین است.

وی راه‌اندازی ۱۰۰ واحد مزرعه الگویی و رونمایی از اولین سامانه مدیریت مزارع را از دیگر افتخارات این مجموعه برشمرد.

جذب اعتبارات و حمایت از صنایع تبدیلی

تیموری از جذب ۳۵۱ میلیارد تومان اعتبار و پرداخت بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خبر داد و افزود: با پیگیری‌های انجام شده، ۱۲ واحد تولیدی راکد به چرخه تولید بازگشته و برای بیش از ۲۲۰۰ نفر در بخش کشاورزی اشتغال ایجاد شده است.

وی همچنین به صدور ۳۶۱ موافقت اصولی و ۴۰ جواز تأسیس صنایع تبدیلی اشاره کرد که ظرفیت بالایی برای جذب مواد خام و کاهش ضایعات فراهم آورده است.

نظارت هوشمند بر بازار کالاهای اساسی

وی در پایان به نظارت جدی بر بازار اشاره کرد و گفت: در راستای بازرسی کالاهای اساسی، ۱۰۰۸ مورد بازرسی صورت گرفته که منجر به تشکیل پرونده‌هایی به ارزش ۹۲۳ میلیارد تومان شده است.

به گفته وی، نظارت بر توزیع بیش از ۸ هزار تن مرغ گرم و ۱۹ هزار تن برنج وارداتی از جمله اقداماتی است که جهت آرامش بازار و سفره خانوارها به صورت مستمر دنبال می‌شود.

سرپرست جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: تمامی این اقدامات در سایه وحدت و با هدف ارتقای اقتدار ملی و امنیت غذایی پایدار در استان سرسبز مازندران انجام شده است.

کد مطلب 6856223

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