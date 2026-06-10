به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از افتتاح و بهرهبرداری ۷۰ پروژه بخش کشاورزی در نقاط مختلف استان همزمان با هفته جهاد کشاورزی خبر داد و اظهار کرد: این پروژهها در حوزههای آب و خاک، دامپروری، مرغداری، گلخانه، زراعت، صنایع تبدیلی و شیلات اجرا شده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی و افزایش تولیدات کشاورزی استان خواهند داشت.
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرحها بیش از ۶ هزار و ۶۳۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است، افزود: بهرهبرداری از این پروژهها گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار بخش کشاورزی، ارتقای بهرهوری و تقویت امنیت غذایی استان به شمار میرود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: با افتتاح این طرحها برای ۴۱۸ نفر اشتغال مستقیم و برای هزار و ۱۱۳ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است که میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی مناطق مختلف استان داشته باشد.
هزارجریبی با اشاره به آثار اجتماعی و اقتصادی این پروژهها اظهار کرد: بیش از دو هزار و ۷۳۰ خانوار از مزایای این طرحها بهرهمند خواهند شد و اجرای آنها زمینه بهبود معیشت بهرهبرداران و افزایش ظرفیت تولید در بخش کشاورزی را فراهم میکند.
وی تأکید کرد: توسعه زیرساختهای تولید، حمایت از بهرهبرداران و افزایش بهرهوری منابع از مهمترین اهداف اجرای این پروژهها بوده و سازمان جهاد کشاورزی با جدیت مسیر تحقق امنیت غذایی و توسعه متوازن بخش کشاورزی استان را دنبال میکند.
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