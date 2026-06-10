به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد جلسه بررسی بانک زمان با حضور دستگاه‌های متولی از بخش‌های مختلف از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون و شرکت همراه اول با حضور سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور و محمدهادی عسگری معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

حسینی با اشاره به الزامات قانونی اجرای این طرح گفت: بر اساس ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم، وزارت تعاون باید آیین‌نامه اجرایی بانک زمان را تدوین کند. پلتفرم آماده است و قرار شد این طرح به صورت پایلوت در منطقه ۴ تهران اجرا شود و اقدامات اولیه نیز انجام شده است. با این حال از حیث زمانی چنین پروژه‌هایی با موانع و چالش‌هایی روبه‌رو هستند. در دنیا حدود ۴ هزار بانک زمان اجرا شده که برخی موفق و برخی ناموفق بوده‌اند و بیشتر آن‌ها بر تمرکز بر سالمندان بوده است مانند تجربه کشورهایی چون سوئیس و سوئد.

حسینی ادامه داد: اگر بخواهیم از نظر زمانی این طرح را اجرا کنیم اکنون بهترین زمان است. محله‌محوری سال‌هاست که در کشور آسیب دیده است اما در جنگ ۴۰ روزه و شکل گیری تجمعات شبانه حضور مردم در محلات تقویت شد و فعالیت‌های محله‌محور شکل گرفت بنابراین فرصت خوبی برای اجرای پایلوت بانک زمان در منطقه ۴ فراهم شد و این طرح آغاز شده است.

تحولات بزرگ در فعالیت‌های داوطلبانه با بانک زمان

رئیس سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: این طرح یک پارادایم مهم در حکمرانی است و اگر به درستی اجرا شود می‌تواند تحولات بزرگی در حوزه فعالیت‌های داوطلبانه ایجاد کند البته باید مشخص شود بانک زمان از چه مؤلفه‌هایی برخوردار است، شیوه مدیریتی آن چگونه خواهد بود و چگونه با طرح سلام که در ۲۷۵۰ نقطه در مراحل آغازین قرار دارد پیوند می‌خورد همچنین باید سازوکار پشتیبانی مالی آن نیز روشن شود. حتما باید سندی تدوین شود تا بر اساس آن شیوه کار بانک زمان مشخص شود.

حسینی در جمع‌بندی تأکید کرد: سازمان بهزیستی به نیابت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی اجرای این طرح است. برای پیشبرد کار باید سندی تدوین شود و حداکثر ظرف ۱۵ روز آینده این سند نهایی خواهد شد. همچنین ردیف بودجه‌ای برای امسال در نظر گرفته شده و از ظرفیت‌هایی که شرکت همراه اول و پیشخوان دولت می‌تواند ارائه دهد نیز استفاده خواهد شد.

محمدهادی عسگری معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه گفت: مشکلات سامانه باید هرچه سریع‌تر رفع شود. در حال حاضر مردم در بالاترین سطح آمادگی برای مشارکت در طرح‌هایی مانند محله‌محوری و بانک زمان هستند و این طرح‌ها می‌توانند به حل مشکلات کشور کمک کنند.

وی افزود: سازمان بهزیستی متولی اجرای این طرح است و در این مدل قرار نیست پولی رد و بدل شود بلکه باید سازوکاری برای ارزش‌گذاری خدمات تعریف شود. بازه زمانی اجرای طرح سه تا شش ماه است و مقرر شده دو بازوی وزارت تعاون یعنی سازمان بهزیستی و سازمان فنی و حرفه‌ای به عنوان نمایندگان ارائه‌دهنده خدمت عمل کنند. در صورتی که فرد خدمت دریافت کند اما توان جبران آن را نداشته باشد باید مکانیزمی برای جبران خدمت پیش‌بینی شود.

استقبال خوب مردم برای ثبت‌نام در بانک زمان

در ادامه جلسه، مریم شاکری رئیس بهزیستی شهر تهران با اشاره به برخی مشکلات رصدشده در اجرای بانک زمان گفت: استقبال مردم برای ثبت‌نام خوب بود و اغلب افراد تحصیل‌کرده‌ای که توان ارائه خدمت داشتند ثبت‌نام کردند اما دستورالعمل جامعی برای نحوه اجرای مراحل کار وجود ندارد. نقش‌ها در سامانه باید مشخص شود، خدمات باید کاملاً رایگان باشد و مسیر ثبت‌نام باید به‌صورت شفاف در سایت تعریف شود.

شاکری همچنین گفت: در دوره جنگ از طریق مشارکت مردمی، خدماتی مانند سرکشی به سالمندان در منزل، تهیه دارو و کمک‌های حمایتی انجام شد و مردم آمادگی بالایی برای مشارکت دارند بنابراین لازم است طرح به‌درستی طراحی شود.

وی افزود: پلتفرم بانک زمان باید بر اساس محله طراحی شود تا افراد بتوانند در محله خود خدمات ارائه دهند و خدمات دریافت کنند.

در ادامه، صهبا مدیر طرح دولت هوشمند شرکت همراه اول گفت: سرویس‌های مرتبط ما در این حوزه شامل پیام‌رسان روبیکا است. بانک زمان می‌تواند مجموعه‌ای از ظرفیت‌های محله‌محور باشد و در این طرح ابتدا توانایی فرد در نوع خدمات قابل ارائه شناسایی و سپس مشخص می‌شود فرد تمایل دارد در کجا خدمت ارائه دهد.

وی افزود: ممکن است فرد در تهران باشد اما تمایل داشته باشد به شهر یا روستای دیگری خدمت ارائه کند بنابراین مدل باید این انعطاف را داشته باشد.

امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز در این جلسه گفت: بانک زمان با نگاه حمایتی و داوطلبانه در حوزه مأموریت‌های سازمان بهزیستی قابل تعریف است و اکنون در مسیر درستی قرار گرفته است.

وی افزود: یا باید این طرح را کاملاً داوطلبانه و بدون درآمدزایی تعریف کنیم و برای آن ردیف بودجه در نظر بگیریم تا بهزیستی آن را پشتیبانی کند یا در سند آن مدلی طراحی شود که امکان درآمدزایی داشته باشد و بخش خصوصی نیز بتواند وارد آن شود. برای استقرار بانک زمان باید متولی مشخص شود، سند نیازمندی تدوین و مشکلات نرم‌افزاری حل شود. نگهداری نرم‌افزار هزینه‌بر است و باید برای آن نیز تدبیر شود.

زهرا قیومی مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تدوین سند بانک زمان گفت: پس از جلسات مختلف، وزیر دستور داد مدل بانک زمان به صورت محله‌محور پیش برود و بانک‌ها به شکل محلی و کوچک‌تر طراحی شوند.

وی افزود: پیش‌نویس سند تهیه شده و در بودجه ۱۴۰۵ نیز ردیف بودجه برای آن دیده شده است و می‌توان آن را به بهزیستی منتقل کرد.

قیومی همچنین گفت: باید فراخوانی منتشر شود تا هر شرکت توانمندی که در این حوزه فعالیت دارد، درخواست خود را در سامانه ثبت کند. همچنین قرار است رویداد اجتماعی فناورانه بانک زمان برگزار شود و شرکت‌هایی که ادعای توان اجرای این طرح را دارند و امکان پایلوت در چهار محله را دارند، می‌توانند در آن شرکت کنند.

در پایان، فلاح دبیرکل دفاتر پیشخوان دولت گفت: ۱۳ هزار دفتر پیشخوان دولت در محلات فعال هستند که از این تعداد، ۱۰۰۰ دفتر می‌توانند به صورت پایلوت در اجرای بانک زمان مشارکت داشته باشند.