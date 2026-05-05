به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، شامگاه سهشنبه در گفتوگوی تلویزیونی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز کارگر، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران پس از ۴۷ سال، در جهاد اقتصادی بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه جدی به جایگاه کارگران است؛ چرا که کارگران ستون فقرات فرهنگ و اقتصاد کشور به شمار میروند و تکریم آنان نباید فقط در کلام و بیان، بلکه باید در عمل نیز نمود پیدا کند.
وی با بیان اینکه پیام رهبر انقلاب بر ناامید کردن دشمنان در جبهه اقتصادی تاکید داشت، یادآورشد: تکریم کارگران باید از شیوههای ملموس و عینی دنبال شود. باید تا حد امکان از تعدیل نیروی انسانی جلوگیری کنیم و از طریق حمایت از صنایع داخلی، در عمل از کارگران نیز حمایت شود. خوشبختانه این پیام در اتاقهای بازرگانی و انجمنهای صنعتی بازتاب مثبتی داشته و بسیاری از کارآفرینان در جهت حمایت از کارگران و تحقق این سیاستها اعلام آمادگی کردهاند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: حمایت از تولید داخلی فقط وظیفه دولت نیست، بلکه مردم نیز میتوانند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند.
وی با بیان اینکه همراهی مردم یکی از کلیدهای اصلی حل مشکلات اقتصادی است و با اشاره به تبلیغات گسترده در حوزه خرید طلا ادامهداد: وقتی رشد قیمت طلا را با برخی کالاهای داخلی مانند زعفران مقایسه میکنیم، میبینیم اگر مردم به سمت کالاهایی بروند که امکان تولید داخلی آنها وجود دارد، هم ارزش داراییشان حفظ میشود و هم از تولید ملی حمایت خواهد شد.
میدری تصریح کرد: در حال حاضر بسترهایی برای این کار وجود دارد؛ برای مثال زعفران در بورس کالای ایران عرضه میشود و بیمه روستاییان و عشایر نیز از این بخش حمایت میکند. با این حال، به دلیل آنکه در طول تاریخ، طلا در ذهن مردم بهعنوان ابزار ذخیره ارزش جا افتاده، بسیاری از افراد به سمت آن سوق پیدا میکنند.
وی تأکید کرد: این روند در کوتاهمدت شاید به نفع برخی باشد، اما در بلندمدت حتی برای همان افرادی که دارایی خود را در این بخش ذخیره کردهاند نیز میتواند زیانبار باشد؛ چرا که افزایش مداوم سودآوری در این کانالها در نهایت به کاهش قدرت خرید و تشدید فقر اقتصادی در کشور منجر میشود.
وی خاطرنشان کرد: ما باید اطلاعرسانی بیشتری برای مردم داشته باشیم و ابزارهای لازم را نیز فراهم کنیم تا امکان هدایت پساندازها به سمت تولید داخلی فراهم شود. در همین راستا، دولت تلاش کرده است شرکتهای سرمایهگذاری را به این سمت هدایت کند، اما همکاری بیشتر بخش خصوصی، بهویژه پلتفرمها، در این زمینه ضروری است.
طرحی برای ساماندهی نرخ کالاها
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرحی برای ساماندهی قیمت کالاها خبر داد و گفت: همه فروشگاهها تا یک ماه آینده باید پرسشنامهای را که از سوی وزارت تعاون تهیه شده، تکمیل کنند. این پرسشنامه در جهت حمایت از صنایع داخلی و مصرفکنندگان بسیار ضروری است.
وی افزود: اکنون اختلاف قیمت برخی کالاها در مناطق مختلف کشور قابل توجه است؛ برای مثال قیمت تخممرغ یا روغن در نقاط مختلف تفاوت محسوسی دارد.
میدری افزود: این تفاوت قیمتها تا حدی ناشی از آن است که در شهری مانند تهران، به دلیل اقداماتی که در سالهای گذشته از سوی شهرداری انجام شده، قیمت برخی کالاها تا حداقل ممکن کنترل شده، اما در شهرهای دیگر، بهویژه شهرهای کوچک، چنین امکانی کمتر وجود دارد.
میدری اذعان داشت: دعوت ما از فروشگاهها این است که از طریق این شبکه، تجربههای موفق تهران به کل کشور منتقل شود تا کاهش قیمتها با ابزارهای موجود محقق شود.
وی تاکید کرد: تکمیل این پرسشنامه زمان زیادی از فروشگاهها نمیگیرد، اما برای وزارتخانه بسیار اساسی است.
میدری از آغاز اجرای طرح «کارت امید مادر» خبر داد و اعلام کرد: از فردا واریز وجه به حساب مادرانی که فرزند متولد سال ۱۴۰۵ دارند، آغاز میشود و این پرداختها از ۱۵ اردیبهشتماه انجام خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره احتمال افزایش کالابرگ نیز اظهار کرد: اراده دولت و رئیسجمهور بر حمایت از مردم است و این موضوع در دست بررسی قرار دارد و تصمیم نهایی در این باره اطلاعرسانی خواهد شد
تأسیس «بانک زمان»
میدری با بیان اینکه محلهمحوری از برنامههای رئیسجمهور دکتر پزشکیان است که به اشکال گوناگون بر آن تاکید کردند، اضافه کرد: جنگ رمضان نیز نشان داد که محلهها چه نقش بزرگی حتی در تعاملات جهانی میتوانند داشته باشد و اهمیت محله به اندازۀ سلاحهای دوربرد ایران، همچنانکه فرماندهان نظامی ما بیان کردند، موثر بوده است.
وی توضیح داد: این مفهوم که از دهه ۱۹۷۰ در دنیا شکل گرفته، به این معناست که افراد در یک محله یا جامعه محلی، خدمات مورد نیاز یا قابل ارائه خود را ثبت میکنند و بدون مبادله پول، بر اساس زمان و خدمت، با یکدیگر تبادل انجام میدهند. بهطور مثال، فردی که به معلم خط یا تعمیرکار نیاز دارد، میتواند از خدمات فردی در همان محله استفاده کند و در ازای آن، ساعت خدمت در حساب او ثبت میشود. سپس او موظف است در آینده، به همان میزان به دیگران خدمت ارائه دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این طرح، شرکتهایی که متقاضی تأسیس «بانک زمان» باشند، با دریافت مجوز فعالیت خواهند کرد؛ همانگونه که بانک مرکزی به بانکهای معمولی مجوز میدهد. این شرکتها دادههای مربوط به افراد و مهارتهای آنها را ثبت میکنند و احراز هویت و صلاحیت افراد نیز از طریق اتصال به کد ملی و مراجع انتظامی انجام میشود.
به گفته وی این مجوزها میتواند به شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات، گروههای دانشجویی و حتی خیریهها اعطا شود.
میدری ادامه داد: مرحله آزمایشی این طرح در منطقه ۴ تهران به پایان رسیده و از همین هفته اجرای آن آغاز میشود.
وزیر تعاون توضیح داد: اگر فردی خدمت ارائه دهد اما در مقابل، خدمتی دریافت نکند، سازمان آموزش فنی و حرفهای و سازمان بهزیستی به اندازه ۲۰ ساعت کار او، خدمات رایگان در اختیارش قرار خواهند داد. به عبارت دیگر، دولت در این طرح نقش ضامن را ایفا میکند؛ همانطور که در نظام بانکی، سپردههای مردم از سوی بانک مرکزی تضمین میشود.
وی با اشاره به اینکه ماده ۳۱ برنامه هفتم توسعه ناظر بر همین موضوع است، گفت: این خدمت بهصورت رایگان طراحی شده و هدف آن تقویت روابط محلی و حمایت اجتماعی در جامعه است؛ چرا که در بسیاری از کشورها، با تضعیف روابط محلی، حمایت اجتماعی نیز آسیب دیده است. این طرح میتواند بهویژه برای تازهواردان به بازار کار یا افرادی که با کمبود منابع مالی مواجهاند، کارکرد مؤثری داشته باشد.
به گفته وی این بانک ابزار مهمی برای تقویت روابط اجتماعی و انسانی در سطح محله است. اعتماد میان مردم محله را افزایش میدهد و محله را به یک نهاد خودبسنده تبدیل میکند. در جهان بیش از 3 هزار بانک زمان تاکنون ثبت شده است.
میدری تصریح کرد: وزارت تعاون، در راهاندازی بانک زمان چند وظیفۀ مهم دارد؛ اول صدور مجوز برای شرکتهای خصوصی؛ دوم ارائۀ خدمات پشتیبانی مانند احراز هویت ثبتنامکنندگان در بانک زمان؛ سوم تضمین کسانی که خدمت ارائه میدهند اما در اجتماع محلۀ خود نمیتوانند خدمت دریافت کنند؛ سازمان بهزیستی و سازمان آموزش فنی و حرفهای به آنها خدمت متقابل ارائه میدهند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت هزینه سبد کالا نیز گفت: برآوردها نشان میدهد با قیمتهای جدید، هزینه ۱۱ قلم کالای موجود در سبد مصرفی افزایش محسوسی داشته است.
وی اظهار کرد: اگر حداقل قیمتها را مبنا قرار دهیم، این افزایش نزدیک به یک میلیون تومان خواهد بود. البته اگر قیمتهای میادین میوه و ترهبار تهران را ملاک قرار دهیم، رقم متفاوت خواهد بود، اما واقعیت این است که تفاوت قیمتها در نقاط مختلف جغرافیایی کشور بسیار زیاد است.
افزایش پوشش بیمهای بازنشستگان صندوق کشوری
میدری از افزایش پوششهای بیمهای برای بازنشستگان خبر داد و گفت: بازنشستگان صندوق کشوری از بیمه فوقحادثه برخوردارند و سقف این پوشش که در گذشته ۲۸ میلیون تومان بود، تا اسفند به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی افزود: این موضوع برای کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق کشوری تصویب شده است.
میدری به حمایت از کشاورزان اشاره کرد و افزود: کشاورزانی که عضو شرکتهای تعاونی روستایی هستند، میتوانند با مراجعه به بانکها از این ظرفیتها استفاده کنند. نامههای مربوطه به بانکها ارسال شده و این سازوکار میتواند در حکم ضمانت برای این گروه عمل کند.
به گفته وی این مبلغ از سال ۱۳۹۴ ثابت مانده بود و اکنون اصلاح شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حوادث ناشی از کار گفت: روند این حوادث همچنان کاهشی است. آمارهای مربوط به این موضوع از طریق سازمان تأمین اجتماعی در حال جمعآوری و بررسی است و بهزودی آمار تفکیکی استانها نیز اعلام خواهد شد.
وی از همکاری وزارت بهداشت در این زمینه قدردانی کرد و گفت: سامانه ارزیابی ایمنی معادن نیز بهصورت سراسری در حال اجراست. بر این اساس، فرمهای ارزیابی معادن که پیش از این بهصورت دستی نگهداری میشد، اکنون در سامانه ثبت میشود و این طرح بهزودی برای همه معادن زغالسنگ کشور بهطور کامل اجرایی خواهد شد.
میدری تأکید کرد: نهادینه شدن فرهنگ ایمنی نقش مهمی در کاهش حوادث دارد و امیدواریم با اجرای این برنامهها، شاهد کاهش بیشتر حوادث کار در کشور باشیم.
وی با اشاره به آمار ثبتنام بیمه بیکاری گفت: تا امروز ۲۵ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند و پرداختها به این افراد انجام میشود.
وزیز تعاون ابراز امیدواری کرد که دولت بتواند در عمل نیز حمایت بیشتری از کارگران و اقشار مختلف جامعه به عمل آورد.
