معجزه آب چغندر برای کاهش فشارخون افراد مسن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، نوشیدن آب چغندر غنی از نیترات ممکن است کاری بیش از حمایت از سلامت قلب انجام دهد- در واقع می‌تواند باکتری‌های ساکن در دهان را به روش‌هایی تغییر شکل دهد که به کاهش فشار خون در افراد مسن کمک کند.

در بزرگترین مطالعه از این نوع، محققان دریافتند افراد مسنی که دو بار در روز به مدت دو هفته آب چغندر غلیظ ‌نوشیدند، کاهش قابل توجهی در فشار خون خود تجربه کردند، در حالی که بزرگسالان جوان‌تر چنین تجربه‌ای نداشتند.

تحقیقات دانشگاه اکستر نشان داد افراد مسنی که دو بار در روز به مدت دو هفته آب چغندر غنی از نیترات می‌نوشیدند، فشار خونشان کاهش یافت. همین اثر در بزرگسالان جوان‌تر ظاهر نشد، حتی اگر آب چغندر میکروبیوم دهان آنها را نیز تغییر داده باشد.

نیترات به طور طبیعی در بسیاری از سبزیجات یافت می‌شود و نقش مهمی در بدن دارد. چغندر به ویژه سرشار از نیترات است، اما تنها گزینه نیست. اسفناج، رازیانه، کرفس و کلم پیچ نیز منابع غذایی خوبی هستند.

مرحله کلیدی قبل از رسیدن نیترات به جریان خون اتفاق می‌افتد. برخی از باکتری‌های موجود در دهان به تبدیل نیترات از غذا به ترکیباتی کمک می‌کنند که در نهایت از تولید اکسید نیتریک پشتیبانی می‌کنند. اکسید نیتریک به رگ‌های خونی کمک می‌کند تا شل شوند و به درستی عمل کنند، که برای تنظیم فشار خون سالم مهم است.

هنگامی که تعادل باکتری‌های دهان در جهت اشتباه تغییر می‌کند، مسیر نیترات به اکسید نیتریک ممکن است کارایی کمتری داشته باشد. تیم اکستر شواهدی یافت که نشان می‌دهد آب چغندر میکروبیوم دهان را در بزرگسالان مسن به گونه‌ای تغییر می‌دهد که به نظر می‌رسد از این مسیر پشتیبانی می‌کند.

این نتایج به یک دلیل احتمالی اشاره دارد که آب چغندر ممکن است به ویژه در مراحل بعدی زندگی مفید باشد. بزرگسالان مسن‌تر با افزایش سن، اکسید نیتریک کمتری تولید می‌کنند و کاهش در دسترس بودن اکسید نیتریک می‌تواند بر عملکرد رگ‌های خونی تأثیر بگذارد.

پروفسور «آنی وانهاتالو»، نویسنده این مطالعه از دانشگاه اکستر، گفت: «ما می‌دانیم که رژیم غذایی غنی از نیترات فوایدی برای سلامتی دارد و افراد مسن با افزایش سن، اکسید نیتریک کمتری تولید می‌کنند. آنها همچنین احتمالا دارای فشار خون بالاتر هستند که می‌تواند با عوارض قلبی عروقی مانند حمله قلبی و سکته مغزی مرتبط باشد. تشویق افراد مسن به مصرف بیشتر سبزیجات غنی از نیترات می‌تواند فواید سلامتی قابل توجهی در درازمدت داشته باشد. خبر خوب این است که اگر چغندر را دوست ندارید، جایگزین‌های غنی از نیترات زیادی مانند اسفناج، رازیانه، کرفس و کلم پیچ وجود دارد.»

این یافته‌ها نشان می‌دهد که آب چغندر ممکن است فقط از طریق مواد مغذی که ارائه می‌دهد عمل نکند. همچنین ممکن است با تغییر اکوسیستم کوچکی در دهان که به آزادسازی این مواد مغذی کمک می‌کند، عمل کند.

این یافته‌ها به این معنی نیست که آب چغندر جایگزینی برای دارو یا سایر روش‌های اثبات شده برای مدیریت فشار خون است. با این حال، آنها نشان می‌دهند که سبزیجات غنی از نیترات می‌توانند یک افزودنی عملی برای یک سبک زندگی سالم برای قلب، به ویژه برای بزرگسالان مسن، باشند.