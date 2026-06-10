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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

واکاوی در مسئله عرفان و سلامت معنوی کودکان

واکاوی در مسئله عرفان و سلامت معنوی کودکان

آیت الله اعرافی نوشت: انتظار از حوزه آن است که با حفظ اصالت‌های علمی و معنوی خویش، در میدان کنش اجتماعی، حل مسائل واقعی مردم و پاسخ به نیازهای نوپدید جامعه، حضوری پیشرو، حکیمانه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین پیش نشست از سلسله نشست های همایش ملی کودک، عرفان و سلامت معنوی با عنوان «الهیات خردسال؛ مدل‌سازی برای معرفی خدا در برنامه‌های ترکیبی و انیمیشن» توسط دبیرخانه همایش(گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه) با همکاری انجمن تخصصی کودک و رسانه، اندیشکده مطالعات نسل جدید و کانال پویا برگزار می‌شود.

این نشست علمی با حضور جناب آقای مهدی نیک‌روش(مدیر کانال پویا و طراح برنامه «منم بچه مسلمان») به عنوان ارائه دهنده و سرکار خانم زهرا حق‌جویی(تهیه‌کننده برنامه‌های خردسال) به عنوان ناقد و جناب آقای محمود علی‌پور(رئیس انجمن تخصصی کودک و رسانه و مدیر اندیشکده مطالعات نسل جدید) به عنوان دبیر علمی برگزار خواهد شد.

نشست تخصصی با موضوع «الهیات خردسال؛ مدل‌سازی برای معرفی خدا در برنامه‌های ترکیبی و انیمیشن» روز سه شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۰:۰۰ در مرکز کودک و نوجوان سازمان صدا و سیمای استان تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 6856256
سیده فاطمه سادات کیایی

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