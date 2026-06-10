به گزارش خبرگزاری مهر، نشست برنامهریزی برای راهاندازی نخستین کلینیک تخصصی آبزیان استان لرستان در دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان، برگزار شد.
این نشست با حضور رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان، نماینده اداره کل دامپزشکی استان و جمعی از اعضای هیئتعلمی دانشکده، برگزار شد.
نشست، باهدف بررسی الزامات و زیرساختهای لازم برای ایجاد نخستین کلینیک تخصصی آبزیان در سطح استان لرستان در دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان، تشکیل و بر اهمیت توسعه خدمات درمانی و تشخیصی به صنعت آبزیپروری استان، تأکید شد.
حسن نایب زاده رئیس دانشکده دامپزشکی، در این نشست با اشاره به پتانسیل بالای استان در زمینه پرورش ماهیان سردابی و گرمابی و ماهیان خاویاری، راهاندازی این کلینیک را گامی مؤثر در جهت ارتقای سلامت آبزیان و تأمین امنیت غذایی جامعه دانست.
همچنین، نادر زکیان، نماینده اداره کل دامپزشکی استان، ضمن اعلام آمادگی این اداره کل برای همکاریهای علمی و اجرایی، بر نقش نظارتی دامپزشکی در مراکز تکثیر و پرورش آبزیان تأکید کرد و خواستار تربیت نیروهای متخصص و ارائه خدمات پیشرفته درمانی در این مرکز شد.
اعضای هیئتعلمی حاضر در نشست نیز به بیان دیدگاههای تخصصی خود در زمینه تجهیزات موردنیاز، نیروی انسانی متخصص و ساختار آموزشی - درمانی این کلینیک پرداختند.
در پایان نشست، مقرر شد کارگروه تخصصی با همکاری اداره کل دامپزشکی ظرف یک ماه آینده، برنامه عملیاتی و بودجهبندی اولیه برای راهاندازی این کلینیک را تدوین و ارائه کند بهنحویکه دانشکده دامپزشکی ضمن ارائه خدمت به آبزیپروری بخش خصوصی، بتواند بهعنوان آزمایشگاه همکار و معتمد سازمان دامپزشکی با بخش دولتی، همکاری کند.
گفتنی است مکان این کلینیک تخصصی در بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان خواهد بود که زیر نظر دانشکده دامپزشکی فعالیت میکند.
شیلات از جمله پتانسیلهای استان لرستان محسوب میشود و راهاندازی نخستین کلینیک تخصصی آبزیان استان لرستان در آینده، میتواند به شکوفایی هرچه بیشتر صنعت شیلات، کمک کند.
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