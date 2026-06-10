به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرماجانی ظهر امروز چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها با اشاره به توفیقات حاصل شده در وصول و توزیع عوارض ارزش افزوده، اظهار داشت: خوشبختانه باهمت همکاران ما در نظام مالیاتی و همراهی و مشارکت مسئولانه مؤدیان گرامی، شاهد جهش قابلتوجهی در درآمدهای شهرداریها و دهیاریهای استان در سال ۱۴۰۴ بودهایم.
وی در تشریح جزئیات این افزایش منابع مالی، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ مجموع عوارض واریزی بهحساب شهرداریها و دهیاریهای استان ۴۳۰ میلیارد تومان بود که این رقم با رشد خیرهکنندهای در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۸۸۰ میلیارد تومان رسیده است که نشاندهنده رشد تقریباً دوبرابری منابع اختصاصیافته به مدیریت شهری و روستایی است.
سرپرست اداره کل امور مالیاتی لرستان، افزود: بر اساس محاسبات صورتگرفته و با درنظرگرفتن شاخصهای جمعیتی، سهم شهرداری خرمآباد از این منابع بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان و سهم شهرداری بروجرد بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان بوده است.
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