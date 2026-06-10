به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی بعدازظهر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه های کردستان اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی کشور و ضرورت استفاده بهینه از منابع موجود، توسعه کشت پاییزه نخود به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در همین راستا کاروان‌های ترویجی کشاورزی با حضور کارشناسان و مروجان در شهرستان‌های مختلف استان فعالیت خود را آغاز کرده‌اند تا زمینه آگاهی‌بخشی و انتقال دانش فنی به کشاورزان فراهم شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به سابقه کشت نخود در استان بیان کرد: اگرچه در گذشته کشت این محصول عمدتاً در فصل بهار انجام می‌شد، اما نتایج تحقیقات و اجرای مزارع الگویی نشان داده است که کشت پاییزه یا «نخود انتظاری» از عملکرد و بهره‌وری بالاتری برخوردار است.

نقشبندی با بیان اینکه کردستان از قطب‌های اصلی تولید نخود در کشور به شمار می‌رود، عنوان کرد: هم‌اکنون حدود ۷۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت نخود قرار دارد و سالانه حدود ۳۲ هزار تن محصول در این بخش تولید می‌شود که جایگاه سوم کشور را برای کردستان به همراه داشته است.

وی ادامه داد: در قالب این کاروان‌ها، آموزش‌های لازم در زمینه روش‌های نوین کاشت، مدیریت مزرعه، کنترل علف‌های هرز و استفاده از فناوری‌های نوین کشاورزی به بهره‌برداران ارائه می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های کشت پاییزه نخود را استفاده از نزولات جوی و بهره‌گیری از آب سبز دانست و گفت: این روش ضمن افزایش عملکرد در واحد سطح، به کاهش فشار بر منابع آب و پایداری تولید در شرایط تنش‌های اقلیمی کمک می‌کند.

نقشبندی توسعه کشت پاییزه نخود را از برنامه‌های مهم بخش کشاورزی استان در مسیر تحقق کشاورزی پایدار و تقویت امنیت غذایی کشور عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم فعالیت‌های ترویجی و مشارکت کشاورزان، روند توسعه این محصول راهبردی در استان شتاب بیشتری بگیرد.