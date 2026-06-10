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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

رمجی: گسترش خانه‌های صنایع دستی در مناطق کمتر برخوردار هرمزگان

رمجی: گسترش خانه‌های صنایع دستی در مناطق کمتر برخوردار هرمزگان

بندرعباس - معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی هرمزگان از برنامه‌ریزی برای افزایش خانه‌های صنایع دستی در مناطق مختلف استان خبر داد و بر مشارکت بخش خصوصی در این حوزه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساناز رمضان رمجی ظهر چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای به مناسبت روز جهانی صنایع دستی، با تشریح برنامه‌های هفته صنایع دستی در هرمزگان، اظهار کرد: به مناسبت این هفته مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و حمایتی در سطح استان پیش‌بینی شده که با هدف حمایت از هنرمندان، معرفی ظرفیت‌های صنایع دستی و تقویت این حوزه اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور هنرمندان و پیشکسوتان صنایع دستی، افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با فعالان این حوزه است تا مسائل، چالش‌ها و نیازهای هنرمندان مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات ارائه شود.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی هرمزگان ادامه داد: برگزاری دوره‌های آموزشی و همچنین راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع دستی در شهرستان‌های مختلف استان از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در هفته صنایع دستی است که می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی و عرضه تولیدات هنرمندان بومی فراهم کند.

رمجی با اشاره به وضعیت خانه‌های صنایع دستی در استان، تصریح کرد: در حال حاضر دو خانه صنایع دستی توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان ایجاد شده و در حال فعالیت هستند. علاوه بر این مراکز و خانه‌های صنایع دستی دیگری نیز در نقاط مختلف استان فعالیت دارند، اما این ظرفیت همچنان نیازمند توسعه و گسترش است.

وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم بخش خصوصی برای راه‌اندازی خانه‌ها و مراکز صنایع دستی در روستاها، مناطق کمتر برخوردار و سایر شهرستان‌های استان مشارکت بیشتری داشته باشد، زیرا هرچه زیرساخت‌های این حوزه افزایش یابد، زمینه فعالیت و حمایت از هنرمندان نیز گسترده‌تر خواهد شد.

معاون صنایع دستی هرمزگان با تأکید بر اهمیت توسعه این مراکز، گفت: خانه‌های صنایع دستی علاوه بر فراهم کردن فضای مناسب برای تولید و آموزش، نقش مهمی در حفظ هنرهای سنتی، انتقال دانش بومی به نسل‌های آینده و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جوامع محلی دارند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی در نیمه دوم سال خبر داد و افزود: با توجه به شرایط اقلیمی استان، بخش عمده رویدادها و نمایشگاه‌های تخصصی صنایع دستی برای نیمه دوم سال برنامه‌ریزی شده و تلاش می‌شود این رویدادها با مشارکت گسترده هنرمندان برگزار شود.

رمجی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، اظهار کرد: صنایع دستی یکی از بارزترین مصادیق اقتصاد مقاومتی است، زیرا بر پایه دانش، مهارت و توانمندی‌های بومی شکل گرفته و بدون وابستگی به واردات، زمینه اشتغال و تولید را فراهم کرده است.

وی افزود: این حوزه علاوه بر اشتغال‌زایی و درآمدزایی در حفظ هویت فرهنگی، تقویت انسجام اجتماعی، توسعه پایدار اقتصادی و ارزآوری نیز نقش مؤثری دارد و از این رو می‌تواند سهم مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و تقویت امنیت ملی ایفا کند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی هرمزگان تأکید کرد: حمایت از هنرمندان، توسعه زیرساخت‌ها، گسترش خانه‌های صنایع دستی و تقویت بازار فروش محصولات از مهم‌ترین اولویت‌های این حوزه در استان به شمار می‌رود و این برنامه‌ها با جدیت دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6856334

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