به گزارش خبرنگار مهر، ساناز رمضان رمجی ظهر چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای به مناسبت روز جهانی صنایع دستی، با تشریح برنامه‌های هفته صنایع دستی در هرمزگان، اظهار کرد: به مناسبت این هفته مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و حمایتی در سطح استان پیش‌بینی شده که با هدف حمایت از هنرمندان، معرفی ظرفیت‌های صنایع دستی و تقویت این حوزه اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور هنرمندان و پیشکسوتان صنایع دستی، افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با فعالان این حوزه است تا مسائل، چالش‌ها و نیازهای هنرمندان مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات ارائه شود.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی هرمزگان ادامه داد: برگزاری دوره‌های آموزشی و همچنین راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع دستی در شهرستان‌های مختلف استان از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در هفته صنایع دستی است که می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی و عرضه تولیدات هنرمندان بومی فراهم کند.

رمجی با اشاره به وضعیت خانه‌های صنایع دستی در استان، تصریح کرد: در حال حاضر دو خانه صنایع دستی توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان ایجاد شده و در حال فعالیت هستند. علاوه بر این مراکز و خانه‌های صنایع دستی دیگری نیز در نقاط مختلف استان فعالیت دارند، اما این ظرفیت همچنان نیازمند توسعه و گسترش است.

وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم بخش خصوصی برای راه‌اندازی خانه‌ها و مراکز صنایع دستی در روستاها، مناطق کمتر برخوردار و سایر شهرستان‌های استان مشارکت بیشتری داشته باشد، زیرا هرچه زیرساخت‌های این حوزه افزایش یابد، زمینه فعالیت و حمایت از هنرمندان نیز گسترده‌تر خواهد شد.

معاون صنایع دستی هرمزگان با تأکید بر اهمیت توسعه این مراکز، گفت: خانه‌های صنایع دستی علاوه بر فراهم کردن فضای مناسب برای تولید و آموزش، نقش مهمی در حفظ هنرهای سنتی، انتقال دانش بومی به نسل‌های آینده و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جوامع محلی دارند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی در نیمه دوم سال خبر داد و افزود: با توجه به شرایط اقلیمی استان، بخش عمده رویدادها و نمایشگاه‌های تخصصی صنایع دستی برای نیمه دوم سال برنامه‌ریزی شده و تلاش می‌شود این رویدادها با مشارکت گسترده هنرمندان برگزار شود.

رمجی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، اظهار کرد: صنایع دستی یکی از بارزترین مصادیق اقتصاد مقاومتی است، زیرا بر پایه دانش، مهارت و توانمندی‌های بومی شکل گرفته و بدون وابستگی به واردات، زمینه اشتغال و تولید را فراهم کرده است.

وی افزود: این حوزه علاوه بر اشتغال‌زایی و درآمدزایی در حفظ هویت فرهنگی، تقویت انسجام اجتماعی، توسعه پایدار اقتصادی و ارزآوری نیز نقش مؤثری دارد و از این رو می‌تواند سهم مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و تقویت امنیت ملی ایفا کند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی هرمزگان تأکید کرد: حمایت از هنرمندان، توسعه زیرساخت‌ها، گسترش خانه‌های صنایع دستی و تقویت بازار فروش محصولات از مهم‌ترین اولویت‌های این حوزه در استان به شمار می‌رود و این برنامه‌ها با جدیت دنبال خواهد شد.