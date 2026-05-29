افزایش تلفات فوک خزری در سواحل مازندران؛ ۱۲ قلاده تلف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، روحاله اسماعیلی شامگاه جمعه در گفت وگو با خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت لاشههای فوک خزری در سواحل استان اظهار کرد: با احتساب لاشههای مشاهده شده در سواحل بابلسر و میانکاله، مجموع تلفات ثبتشده فوک در سواحل مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون به ۱۲ قلاده رسیده است.
وی افزود: کارشناسان اعزامی به محل تأیید کردهاند که به دلیل گذشت زمان طولانی از مرگ این چهار قلاده، لاشهها در مرحله پیشرفته فساد قرار داشتند. به همین دلیل امکان کالبدگشایی و نمونهبرداری علمی وجود نداشت و با رعایت پروتکلهای بهداشتی، لاشهها دفن شدند.
اسماعیلی با اشاره به تداوم پایشهای ساحلی در استان خاطرنشان کرد: شبکه دیدهبانی محیط زیست در تمامی سواحل فعال است. از شهروندان و صیادان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه فوک تلفشده یا بیمار، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاعدهی کنند تا اقدامات لازم در سریعترین زمان انجام شود.
گفتنی است فوک خزری تنها پستاندار دریای خزر و یکی از گونههای در خطر انقراض در فهرست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) به شمار میرود. حفظ بقای این گونه و پایش سلامت جمعیت آن از اولویتهای اصلی سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه دریای خزر است.
