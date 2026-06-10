تأکید بازرس کل البرز بر حمایت از واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال

عیسی هواسی، بازرس کل استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای برنامه‌های ویژه نظارتی در ایام جنگ و پس از آن خبر داد و تأکید کرد سازمان بازرسی کل کشور با هدف صیانت از حقوق مردم و تسهیل خدمات‌رسانی، مأموریت‌های میدانی خود را در شرایط ویژه تشدید کرده است.

به گفته وی، سازمان بازرسی کل کشور بنا به دستور ریاست قوه قضاییه و ریاست عالی سازمان، در ایام جنگ و بحران ۴۰ روزه، بخشی از برنامه‌های نظارتی عادی را متوقف و طرح‌های ویژه‌ای را برای مدیریت شرایط و رسیدگی به مسائل مردم در دستور کار قرار داد.

عیسی هواسی با اشاره به حجم اقدامات انجام‌شده افزود: در این مدت بیش از ۵۰۰ بازدید و بازرسی از حوزه‌های مختلف از جمله بازار، خدمات عمومی، امداد و نجات، آواربرداری، پدافند غیرعامل، شبکه بانکی و گمرکات انجام شد که هدف آن نظارت بر تأمین کالاهای اساسی و تسهیل امور اجرایی بوده است.

وی با بیان اینکه همکاری دستگاه‌های اجرایی در این دوره قابل توجه بوده است، به نقش مسئولان استانی از جمله استاندار البرز و همچنین رهنمودهای نماینده ولی‌فقیه در استان اشاره کرد و گفت: همراهی مدیران دستگاه قضایی از جمله فاضلی نیز موجب شد روند خدمات‌رسانی بدون اختلال جدی ادامه یابد و مشکل حادی در تأمین نیازهای اساسی مردم ایجاد نشود.

بازرس کل استان البرز همچنین از صدور هفت برنامه بازرسی فوق‌العاده پس از پایان شرایط جنگی خبر داد و افزود: این برنامه‌ها همچنان در سطح استان‌ها در حال اجراست و تمرکز آن بر اصلاح فرآیندها، پیشگیری از آسیب‌ها و ارتقای کیفیت خدمات عمومی است.

هواسی با تأکید بر رویکرد حمایتی سازمان بازرسی تصریح کرد: هدف اصلی، کمک به دستگاه‌ها برای بهبود عملکرد و ارائه راهکارهای اجرایی است تا از بروز تعلل در خدمات جلوگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری میزهای خدمت بازرسی در تجمعات شبانه اشاره کرد و گفت: در این برنامه‌ها که اغلب از شنبه تا چهارشنبه برگزار می‌شود، درخواست‌ها و شکایات مردمی به‌صورت مستقیم دریافت و ثبت سامانه‌ای شده و برای رسیدگی به دستگاه‌های مربوطه ارجاع می‌شود.

بازرس کل استان البرز همچنین از همراهی واحدهای تولیدی در حفظ اشتغال قدردانی کرد و خواستار همکاری بیشتر آنها در شرایط فعلی شد و افزود: حمایت‌های دولتی از جمله معافیت‌های مالیاتی، تمدید مهلت‌های پرداخت، تسهیلات بیمه‌ای و تسهیلات کم‌بهره برای کمک به این واحدها در نظر گرفته شده است.

عیسی هواسی در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی میان مردم، مسئولان و بخش تولید اظهار کرد: با تداوم همراهی دستگاه‌ها و مردم، عبور از شرایط فعلی با کمترین آسیب ممکن خواهد بود.