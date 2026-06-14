عبای نائین جهانی شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، ثبت جهانی عبای نایین به عنوان یکی از شاخص‌ترین دست‌بافته‌های سنتی ایران، توجه فعالان حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی را به خود جلب کرده است. این رویداد که همزمان با روز جهانی صنایع دستی اعلام شد، می‌تواند زمینه معرفی گسترده‌تر یکی از قدیمی‌ترین هنرهای نساجی ایران را در عرصه بین‌المللی فراهم کند. این رویداد که همزمان با روز جهانی صنایع دستی اعلام شد، از سوی فعالان میراث فرهنگی «نقطه عطفی برای بازتعریف جایگاه عبابافی ایران در بازارهای جهانی» توصیف می‌شود.

عبای نایین که در شهر تاریخی محمدیه نایین بیشترین تولید را دارد، یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های دست‌بافته‌های پشمی در ایران به شمار می‌رود که قدمتی چندصدساله دارد.عبابافی در نایین صرفاً یک صنعت دستی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی مردم این منطقه است.

عبای نایین از نظر فنی یکی از دقیق‌ترین دست‌بافته‌های سنتی ایران است. مواد اولیه آن شامل پشم شتر، پشم گوسفند و الیاف پنبه‌ای برای چله‌کشی است. پشم پس از شست‌وشو و پاک‌سازی، چندین مرحله حلاجی می‌شود تا حجم آن کاهش یافته و کیفیت الیاف برای ریسندگی آماده شود.

از این رو خبرنگار مهر با بهروز ندایی، سرپرست معاونت صنایع‌دستی به گفتگو پرداخت.

بهروز ندایی، سرپرست معاونت صنایع‌دستی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره روند ثبت جهانی عبای نائین اظهار کرد: عبای نائین ابتدا به عنوان یک اثر دارای نشان جغرافیایی در سطح ملی ثبت شد و پس از آن پرونده آن برای ثبت در سازمان جهانی مالکیت فکری ارسال شد.

وی افزود: این اثر که متعلق به شهر نائین در استان اصفهان است، به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود در تولید سنتی و وابستگی آن به این منطقه، مراحل ثبت بین‌المللی را طی کرده است.

ندایی با اشاره به اهمیت این ثبت گفت: عبای نائین یکی از نمونه‌های ارزشمند دست‌بافته‌های ایرانی است که شیوه تولید و ویژگی‌های آن ریشه در فرهنگ و هنر این منطقه دارد و ثبت جهانی آن می‌تواند به معرفی بیشتر این هنر و حمایت از هنرمندان فعال در این حوزه کمک کند.