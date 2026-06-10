به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر چهارشنبه در ستاد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خراسان جنوبی اظهار کرد: علی‌رغم وجود شرایط فعلی منطقه‌ای، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی استان شتاب گرفته است.

وی افزود: سه مجوز جدید سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده که شامل سرمایه‌گذارانی از کشورهای ترکیه، عمان و چین است و این اتفاق می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر استان داشته باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه حضور سرمایه‌گذاران عمانی و ترکیه‌ای در استان برای نخستین بار رقم خورده است، بیان کرد: این سرمایه‌گذاری‌ها در شرایط ناترازی شدید شبکه برق کشور، اقدامی مهم برای کمک به تأمین انرژی محسوب می‌شود.

ذاکریان ادامه داد: تاکنون ۴۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی با سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان جنوبی به شبکه برق متصل شده که علاوه بر تولید انرژی، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی نیز ایجاد کرده است.

وی با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی خورشیدی استان گفت: در خرداد ۱۴۰۴ تعداد نیروگاه‌های دارای سرمایه‌گذاری خارجی سه نیروگاه با ظرفیت ۱۸ مگاوات بود اما این میزان در خرداد ۱۴۰۵ به هشت نیروگاه با ظرفیت ۴۸ مگاوات رسیده که نشان‌دهنده رشد ۱۶۶ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی دارای سرمایه‌گذاری خارجی در استان است.

ذاکریان با اشاره به افتتاح نیروگاه ۱۰ مگاواتی دیهوک در روزهای اخیر گفت: این پروژه نیز در قالب سرمایه‌گذاری خارجی به بهره‌برداری رسیده و روند توسعه پروژه‌های خورشیدی در استان با جدیت ادامه دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تأکید کرد: باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران جدید برای تسریع در رفع ناترازی انرژی فراهم شود.