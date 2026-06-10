لبنان؛ از اصرار عون بر مذاکره تا رویای هرتزوگ برای سفر به بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان گفت: که تعرض به هر بخش از لبنان، به معنای حمله به کل کشور است و هیچ منطقهای از لبنان قابل تفکیک نیست.
عون افزود: هدف ما توقف حملات، عقبنشینی اسرائیل، بازگشت آوارگان و اسیران، استقرار ارتش در جنوب و واگذاری کامل مسئولیت امنیت و بازسازی کشور به دولت است.
وی ادامه داد: جنگ ما را به هدفمان نرساند و نتیجه آن حدود ۴ هزار شهید و خسارتهای مالی میلیاردی و بدون هیچ دستاوردی بوده است.
رئیس جمهور لبنان تاکید کرد: باید به مذاکرات فرصت دهیم تا ببینیم چه نتیجهای خواهد داشت و سپس بر اساس آن ارزیابی انجام شود.
عون گزارش رسانهها درباره اختلاف میان سران دولت را تکذیب کرد و گفت: برخلاف آنچه در رسانهها مطرح است، با رئیس پارلمان و نخست وزیر در هماهنگی کامل هستیم.
هرتزوگ: رویای سفر به بیروت را دارم!
از سوی دیگر اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی در پیامی به زبان عربی خطاب به مردم و مقامات لبنانی مدعی شد: دست دوستی و صلح به سوی رئیسجمهور لبنان و ملت لبنان دراز میکند.
هرتزوگ که از مرز شمالی فلسطین اشغالی با لبنانیها سخن میگفت، ادعا کرد: دست خود را برای صلح به سوی شما دراز میکنم اما در مقابل، شما نیز باید لبنان را از نفوذ ایران و حزبالله دور نگه دارید تا دولت لبنان بتواند از حاکمیت و استقلال واقعی برخوردار باشد.
وی در ادامه از رویاهای خود سخن گفت و مدعی شد: رؤیای سفر به بیروت را در سر دارد و معتقد است این رؤیا قابل تحقق است، اما تنها به این شرط که لبنانیها درباره آینده کشورشان در بیروت تصمیم بگیرند، نه در تهران.
شایان ذکر است لبنان و رژیم صهیونیستی در حال برگزاری مذاکرات مستقیم زیر نظر آمریکا هستند.
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