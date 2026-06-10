سرباز لبنانی بر اثر شدت جراحات ناشی از حمله اسرائیل به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش لبنان اعلام کرد که یکی از نیروهایش بر اثر شدت جراحات ناشی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه‌ای در النبطیه به شهادت رسیده است.

ارتش لبنان اعلام کرد که محمد سلیمان الاحمد سرباز لبنانی که چندی قبل در نبطیه زخمی شده بود امروز دهم ژوئن بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

الاخبار چند روز قبل گزارش داده بود: در حالی که تشکیلات سیاسی لبنان مدام از پایان همیشگی خصومت سخن می‌گوید، ارتش لبنان با از دست دادن ۲۷ تن از نیروهای خود در جریان تجاوزات اخیر، بهای سنگینی را برای دفاع از حاکمیت ملی این کشور پرداخته است.

از زمان پایان جنگ ۲۰۲۴ و امضای توافق آتش‌بس در ۲۷ نوامبر همان سال، مقامات سیاسی لبنان از هر فرصتی برای اعلام تمایل خود به تسلیم و پایان وضعیت جنگی استفاده کرده‌اند. با وجود این،ارتش اشغالگر اسرائیل با بی‌اعتنایی کامل به این دست موضعگیری‌ها، به تحقیر مقامات سیاسی لبنان ادامه داده و از زمان آغاز دوباره تجاوزات در ۲ مارس ۲۰۲۶ تا ۶ مه ۲۰۲۶، ۲۷ نظامی ارتش لبنان را به شهادت رسانده است.

بر اساس آخرین بیانیه ارتش، این ترورها به شکلی عامدانه و وحشیانه صورت گرفته است چرا که این نظامیان لبنانی در حین انجام وظیفه و با لباس رسمی هدف قرار گرفته‌اند در حالی که مقامات سیاسی مدعی بودند لباس ارتش تهدیدی برای اسرائیل محسوب نمی‌شود، اما هدف جنگ‌افزارهای اسرائیلی قرار گرفت.

شهدای ارتش لبنان فراتر از نام‌هایی در فهرست‌های اداری، گواهی بر تداوم تجاوزگری در میانه سکوت و انفعال سیاسی مقامات لبنانی هستند.