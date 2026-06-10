به گزارش خبرگزاری مهر، علی الفیاض، عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، در گفتوگو با شبکه المیادین اعلام کرد که شرایط منطقه وارد مرحلهای تازه شده و بهوضوح میتوان دید که توان آمریکا برای تغییر معادلات منطقهای محدود است.
وی با اشاره به حملات اخیر به ضاحیه جنوبی بیروت گفت که حامیان مقاومت در این منطقه خود را در کنار دیگر میدانهای مقاومت میبینند و با وجود هزینههای سنگین، خسته نشدهاند.
فیاض همچنین مدعی شد: ورود ایران به دفاع از مقاومت و ضاحیه جنوبی بیروت، نشانهای از «وحدت میدانها» و تکمیلکننده آن بوده است.
این نماینده لبنانی در ادامه گفت که هر ابتکاری که بر پایه آتشبس فراگیر و جلوگیری از آزادی عمل اسرائیل نباشد، فاقد معنا و اثرگذاری است.
فیاض همچنین از عملکرد ارتش لبنان تمجید کرد و گفت: فرماندهی ارتش با درک حساسیتهای داخلی لبنان، رویکردی «حکیمانه» در مدیریت اوضاع اتخاذ کرده است.
وی در پایان سخنانش، جوزف عون، رئیسجمهور لبنان را تحت فشارهای آمریکا دانست و افزود که برخی تصمیمات سیاسی اتخاذ شده برای لبنان هزینهزا بوده است.
دیپلمات لبنانی: سرنوشت مذاکرات با رژیم اسرائیل مشخص نیست؛ نتانیاهو به دنبال تداوم جنگ تا زمان انتخابات این رژیم است
یک دیپلمات ارشد لبنانی چهارشنبه شب در گفتوگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که سرنوشت دور بعدی مذاکرات برنامهریزیشده برای ۲۲ ماه جاری (ژوئن)، تا این لحظه به دلیل رویکرد خصمانه رژیم صهیونیستی هنوز قطعی و مشخص نیست.
وی با تأکید بر اینکه موازنه قوا در میدان نبرد، تنها عاملی بود که طرفین را به بیانیه و توافق واشنگتن رساند، ادعا کرد: هیچ طرفی توانایی کسب دستاوردهایی فراتر از آنچه در مذاکرات واشنگتن حاصل شد را ندارد.
این مقام لبنانی با تبیین کارشکنیهای مداوم صهیونیستها فاش کرد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، مایل است به جنگ خود در لبنان تا زمان برگزاری انتخابات اسرائیل ادامه دهد.
وی افزود: «رژیم اسرائیل هیچ تمایلی برای مذاکره نشان نمیدهد و با روند کنونی به عنوان یک مسیر تحمیلشده بر خود برخورد میکند.»
این منبع آگاه درباره نقش آمریکا در مذاکرات لبنا و رژیم صهیونیستی نیز خاطرنشان کرد که اگرچه واشنگتن ابزارهای فشار و تأثیرگذاری جدی بر اسرائیل را در اختیار دارد، اما تحرکات این کشور با توجه به ماهیت ائتلاف راهبردی میان واشنگتن و تلآویو، عملاً در حاشیه قرار گرفته است.
وی در پایان با اشاره به اینکه هدف از بیانیه واشنگتن، توقف فروپاشی اوضاع، بازگشت ارتش و ساکنان و آغاز عملیات بازسازی است، مدعی شد که ایجاد «مناطق آزمایشی» از طریق استقرار ارتش لبنان و عقبنشینی افراد مسلح، تنها راه ورود برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع کشورش خواهد بود.
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