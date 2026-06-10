۵ پهپاد اوکراینی بر فراز مسکو منهدم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو اعلام کرد که ۵ فروند پهپاد اوکراینی در حال حرکت به سمت مسکو توسط سامانه‌های پدافند هوایی رهگیری و سرنگون شده است.

شهردار مسکو در این خصوص اضافه کرد: این اقدام با دقت و سرعت تمام با موفقیت به انجام رسید.

باوجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ اوکراین علیه روسیه ادامه دارد.

مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.