انهدام ۵۰۰ پهپاد اوکراینی طی یک روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه اعلام کرد: سامانه‌ های پدافند هوایی روسیه ۱۱ بمب هوایی هدایت‌ شونده، یک موشک پرتابگر چندگانه هیمارس و ۵۰۰ فروند پهپاد را طی شبانه روز گذشته رهگیری و سرنگون کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: قایق‌ ها، انبارهای سوخت، تأسیسات زیرساخت حمل و نقل و انرژی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین و مراکز پرتاب پهپاد نیز مورد هدف قرار گرفتند.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود.

وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.