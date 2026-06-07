انهدام ۵۰۰ پهپاد اوکراینی طی یک روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه اعلام کرد: سامانه های پدافند هوایی روسیه ۱۱ بمب هوایی هدایت شونده، یک موشک پرتابگر چندگانه هیمارس و ۵۰۰ فروند پهپاد را طی شبانه روز گذشته رهگیری و سرنگون کردند.
بر اساس اعلام این رسانه، در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: قایق ها، انبارهای سوخت، تأسیسات زیرساخت حمل و نقل و انرژی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین و مراکز پرتاب پهپاد نیز مورد هدف قرار گرفتند.
باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.
شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود.
وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.
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