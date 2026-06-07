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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

انهدام ۵۰۰ پهپاد اوکراینی طی یک روز

انهدام ۵۰۰ پهپاد اوکراینی طی یک روز

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: سامانه‌های پدافند هوایی روسیه ۱۱ بمب هوایی هدایت‌ شونده، یک موشک پرتابگر چندگانه هیمارس و ۵۰۰ فروند پهپاد را طی شبانه روز گذشته رهگیری و سرنگون کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه اعلام کرد: سامانه‌ های پدافند هوایی روسیه ۱۱ بمب هوایی هدایت‌ شونده، یک موشک پرتابگر چندگانه هیمارس و ۵۰۰ فروند پهپاد را طی شبانه روز گذشته رهگیری و سرنگون کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: قایق‌ ها، انبارهای سوخت، تأسیسات زیرساخت حمل و نقل و انرژی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین و مراکز پرتاب پهپاد نیز مورد هدف قرار گرفتند.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود.

وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.

کد مطلب 6853193

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