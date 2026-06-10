توقیف ۵ تن ماهی قاچاق در بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز اکفوره، اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرلنگه حین گشت‌زنی و کنترل محورهای مواصلاتی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از بازرسی خودرو ۵ تن ماهی قاچاق را کشف و در این رابطه یک نفر را دستگیر کردند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش محموله کشف شده بالغ بر ۳۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ اکفوره خاطرنشان کرد: مرزبانان با هرگونه قاچاق کالا و صید و حمل غیرمجاز آبزیان برخورد قاطع و قانونی خواهند داشت.