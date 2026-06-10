گامی برای کاهش اختلافات اجتماعی؛ شورای حل اختلاف بخش کالپوش افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بعد از ظهر چهارشنبه آیین افتتاح شورای حل اختلاف بخش کالپوش در شهر رضوان با حضور رئیسکل دادگستری استان سمنان و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.
حجتالاسلام محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان در این مراسم، توسعه نهادهای صلحمحور را یکی از مهمترین راهکارهای کاهش اختلافات اجتماعی و تقویت انسجام و همبستگی در جامعه برشمرد و اظهار کرد: شورای حل اختلاف بهعنوان یکی از مؤثرترین شیوههای جایگزین رسیدگی قضایی، با تکیه بر رویکرد صلح و سازش، نقش مهمی در حل و فصل اختلافات و تحکیم روابط اجتماعی ایفا میکند.
اکبری با اشاره به جایگاه ارزشمند فرهنگ صلح و سازش در تعالیم اسلامی افزود: میانجیگری، داوری و تلاش برای ایجاد سازش میان افراد، از روشهای کارآمد و مورد تأکید شرع مقدس و نظام قضایی است و هر اقدامی که به کاهش اختلافات، تقویت همدلی و گسترش آرامش اجتماعی منجر شود، دارای ارزش و اهمیت ویژهای است.
وی از افراد معتمد، دلسوز و مورد اعتماد محلی بعنوان اعضای شورای حل اختلاف بخش کالپوش برای پذیرش مسئولیت خدمترسانی به مردم قدردانی کرد و گفت: بهکارگیری ظرفیتهای صلح و سازش، بستری مناسب برای ترویج فرهنگ گذشت و حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات در جامعه فراهم میآورد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با تقدیر از همراهی و مشارکت مسئولان محلی، معتمدان و خیران منطقه در راهاندازی این مجموعه، این همکاری را گامی مؤثر در توسعه خدمات قضایی، تسهیل دسترسی مردم به عدالت و ارتقای رضایتمندی عمومی دانست.
وی خاطر نشان کرد: شورای حل اختلاف بخش کالپوش در شهر رضوان با هدف ترویج فرهنگ صلح و سازش، کاهش حجم مراجعات به محاکم قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و افزایش دسترسی شهروندان به خدمات قضایی افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
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