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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

ترویج دادرسی الکترونیک و مصالحه در دادگاه بخش کالپوش میامی

ترویج دادرسی الکترونیک و مصالحه در دادگاه بخش کالپوش میامی

میامی- رئیس‌کل دادگستری استان سمنان گفت: ترویج دادرسی الکترونیک و مصالحه دو اولویت دادگاه بخش کالپوش شهرستان میامی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام‌محمد صادق اکبری ظهر چهارشنبه با حضور در شعب دادگاه عمومی بخش کالپوش، ضمن دیدار و گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با کارکنان قضایی و اداری، گزارش عملکرد شعب را در سامانه سجا مورد بررسی قرار داد و با ارزیابی آمارهای ورودی، خروجی و عملکردی، بر ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و تسریع در فرآیندهای قضایی تأکید کرد.

وی با اشاره به سیاست‌های تحولی و هوشمندسازی قوه قضائیه اظهار داشت: حرکت به سمت دادرسی تمام الکترونیک و حذف کاغذ از فرآیند رسیدگی‌های قضایی از اولویت‌های مهم دادگستری استان سمنان در سال ۱۴۰۵ است و دادگاه عمومی بخش کالپوش نیز باید با بهره‌گیری کامل از زیرساخت‌های موجود، در مسیر تحقق کامل رسیدگی بدون کاغذ و دادرسی هوشمند الکترونیک گام بردارد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان بر تعیین تکلیف به‌موقع پرونده‌های قضایی، کاهش اطاله دادرسی، نظارت مستمر بر روند رسیدگی به پرونده‌های زندانی‌دار و استفاده حداکثری از ظرفیت نهادهای ارفاقی قانونی برای محکومان واجد شرایط تأکید کرد و این اقدامات را در راستای تحقق عدالت و صیانت از حقوق شهروندی دانست.

اکبری در بخش دیگری از برنامه‌های خود از شورای حل اختلاف نردین بازدید کرد و با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه گفت: توسعه سازش میان طرفین اختلاف، کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و تقویت مشارکت‌های مردمی در حل و فصل اختلافات از اهداف مهم شورای‌های حل اختلاف است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6856344

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