استخر غدیر آستانه‌ اشرفیه پس از سال‌ ها انتظار احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نجفی عصر چهارشنبه در بازدید از استخر شنای غدیر در آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه عملیات بازسازی و مدرنسازی استخر غدیر با هماهنگی شورای اسلامی و سازمانهای مربوطه آغاز شده است، اظهار کرد:این پروژه ضمن نوسازی جامع زیرساختها مجموعه ورزشی به امکانات مدرن تجهیز شده است .
نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر هدف از این اقدامات را ایجاد محیطی استاندارد، بهداشتی و زیبا برای استفاده شهروندان بیان کردو افزود: در فاز اول این طرح، اقداماتی نظیر احداث و نصب جکوزی های پیشرفته، تعویض کامل کاشیکاریهای استخر و جکوزی، بازسازی و ارتقای تجهیزات سونای بخار و خشک، و همچنین بهسازی و زیباسازی دکوراتیو فضای استخر در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه انتخاب پیمانکار این پروژه از سوی اداره ورزش استان، تضمینکننده کیفیت و سرعت در اجرای عملیات است، گفت: تمامی مراحل اجرایی این پروژه تحت نظارت دقیق فنی پیش میرود.
نجفی با بیان اینکه احیای استخر غدیر گامی در راستای برنامههای توسعه زیرساختی شهرستان است تصریح کرد: این امر دسترسی شهروندان به امکانات رفاهی و ورزشی استاندارد را تسهیل خواهد کرد.
وی افزود:با راهاندازی مجدد این استخر، یکی از دغدغههای دیرینه ورزشکاران شهرستان برطرف شده و امکانات ورزشی مدرن در اختیار جامعه ورزشی منطقه قرار خواهد گرفت.
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